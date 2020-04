Udvekslingsstuderende i bitter strid om husleje

Et ubehageligt opgør om husleje ligger og ulmer mellem Københavns Universitets Boligfond og udenlandske studerende. De studerende ønsker at få reguleret eller ophævet huslejen, men fonden afviser, at de skulle have en sag

Flere udenlandske studerende ligger i bitter strid med Københavns Universitets Boligfond.

Mange er blevet kaldt hjem af deres regeringer eller universiteter som følge af den verdensomspændende pandemi, hvorfor oplevelser og studier for mange af de udvekslingsstuderende er byttet ud med dobbelt husleje og finansielle lussinger.

Københavns Universitets Boligfond Boligfonden kalder sig en selvstændig og uafhængig non-profit fond, der hjælper internationale studerende og forskere med at finde en bolig. Københavns Universitets Boligfond er dermed ikke en del af Københavns Universitet. Det er en privat fond, men de to institutioner arbejder naturligvis tæt sammen. Kilde: København Universitets boligfond

En af dem, der så frem til et semester på Københavns Universitet, er Allesia Jeffrey, som nu er rejst tilbage til Australien som følge af coronavirussen.

Hun står dog stadig til at skulle betale en månedlig husleje på 6.800 kroner de næste fire måneder for et værelse, hun har lejet igennem Københavns Universitets Boligfond i forbindelse med sine studier i Danmark.

- Boligfonden er ikke villige til at forhandle. De vil have pengene, selvom jeg blev kaldt hjem af min regering. Fonden er helt ligeglade med argumentet om, at lejeaftalen ikke kan håndhæves på grund af force majeure. Coronavirus for dem er ikke en god nok grund til at annullere kontrakterne, siger Allesia Jeffrey til Ekstra Bladet.

Alessia Jeffery boede på kollegiet Sølvgade Kaserne, hvor hun havde lejet et værelse gennem Københavns Universitets Boligfond. Foto: Privatfoto

Det samme gælder en lang række andre udvekslingsstuderende, der har lejet værelser gennem Københavns Universitets Boligfond, men siden er vendt tilbage til deres hjemlande, hvor de også har en husleje at betale.

I alt har mellem 150 og 170 lejere indtil videre afleveret nøglen og er flyttet før kontraktperiodens udløb.

- Vi var alle nødt til at forlade landet, og det er økonomisk umuligt for de fleste af os at fortsætte med at opfylde vores kontrakt for et værelse i København, der vil stå tomt i flere måneder, lyder det fra Isabella Winther, der havde planlagt et semester på Københavns Universitet, men nu er rejst hjem til Canada som følge af coronavirussen.

Gået sammen

De udenlandske studerende står i kø for at kritisere Københavns Universitets Boligfond. Fonden har tidligere ulovligt opkrævet penge fra udenlandske studerende for blandt andet administration og møbler - penge som fonden siden har betalt tilbage til udlejere.

De studerende har derfor startet en skriftlig anmodning, der skal hjælpe dem til at stå stærkere i kampen mod boligfonden.

- De tog 30 euro fra mit depositum, fordi jeg havde lidt snavs på vasken, siger Laura, som er en del af gruppen, men ikke vil have sit efternavn oplyst.

Senest har de studerende udfærdiget et fælles brev med tre forslag til fonden, om forhandling af husleje i lyset af coronaudbruddet.

For det første skal studerende, der er rejst hjem, have deres lejekontrakter annulleret, så de ikke skal betale husleje for værelser, de ikke bruger.

Her peger de studerende på force majeure, et juridisk princip, der kan fritage en part fra sit ansvar, hvis en uforudsigelig, udefrakommende begivenhed forhindrer den pågældende i at opfylde det.

For det andet kræver de, at studerende, der er blevet i Danmark, får nedsat deres husleje, blandt andet fordi deres adgang til boligernes fællesarealer i nogle tilfælde er blevet begrænset.

Sådan ser et typisk værelse ud, som man kan leje gennem Københavns Universitets Boligfond i forbindelse med sit ophold i Danmark. Foto: Privatfoto

Boligadvokat Henrik Palmkvist siger, at han ikke kan give en betragtning på den specifikke sag, men finder det ikke usandsynligt, at de studerende har en sag ved det andet punkt.

- Det er ikke usandsynligt. Som udgangspunkt kan man få et afslag i lejen, hvis der er mangler ved det aftalte lejemål, siger han.

I det tredje punkt argumenter de studerende for, at de skal have mulighed for at betale en del af deres husleje med midler fra deres indbetalte depositum, fordi coronakrisen presser mange af dem økonomisk - men det bliver afvist af boligfonden, fordi depositummet skal bruges som sikkerhed for eventuelt misligholdelse.

Københavns Universitets Boligfond afviser

Ifølge direktør i København Universitets Boligfond, Søren Peter Hvidegaard Jensen, har de studerende ingen sag, fordi lejeloven såvel som lejekontrakten ikke indeholder bestemmelser om opsigelse uden varsel og force majeure.

Desuden henviser han til, at det er et spørgsmål om forsikringer.

- Vi ved, at forsikringsselskaber, i hvert fald i andre lande ligesom Danmark, dækker sådanne tilfælde, hvis lejere har de rigtige forsikringer. Lejere fra forskellige lande har bedt om dokumentation til deres forsikringsselskab, der har accepteret at dække lejen, siger Søren Peter Hvidegaard Jensen.

De fleste studerende indbetaler stadig husleje i håbet om at få dem tilbage på et senere tidspunkt, mens nogle studerende helt er stoppet med at betale husleje.

Der lyder dog en klar opfordring fra talsmanden for de studerende, som er, at de skal blive ved at betale husleje, indtil der er fundet en løsning.