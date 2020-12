Udvider nødpasning for elever i 0.-4. klasse

For at flere forældre i både den offentlige og private sektor kan gå på arbejde under de forlængede restriktioner, udvides adgangen til nødpasning og -undervisning for elever i 0.-4. klasse.

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet.

Førhen var ordningen kun tiltænkt de børns forældre, der varetager kritiske funktioner, men ordningen udvides nu, så forældre, der for eksempel ikke kan passe deres arbejde hjemmefra, kan få nødpasset eller nødundervist deres børn.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). Arkivfoto: Jens Dresling

Mens alle elever fra 0.-9. klasse som udgangspunkt er hjemsendt, gælder dette ikke for sårbare børn og unge. De er fortsat undtaget fra hjemsendelse og kan både komme i skole og sfo fra 4. januar.

Fra og med 4. januar kan elever i 0.-4. klasse desuden møde fysisk op til nødundervisning og -pasning, hvis det er nødvendigt, for at deres forældre kan passe deres arbejde.

Børnehaver, vuggestuer og lignende holder fortsat åbent. Ministeriet skriver dog, at de forældre, der har mulighed for det, kan overveje at holde deres børn hjemme.