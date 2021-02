Udvikler ny banebrydende test: - Ekstremt lovende

Testen er under udvikling og kan måske blive brugt til at teste folk i lufthavne og i ældreplejen hurtigt

Er du træt af at få stukket en vatpind i næsten og halsen? Så kan du måske glæde dig.

Et australsk firma er nemlig ved at udvikle en ny coronatest, hvor du kan få svar på, om du er smittet med corona på kun tre minutter.

GreyScan, som er firmaet bag testen, søger offentlige midler for at - forhåbentlig - kunne masseproducere testene i slutningen af 2021.

Det skriver The Australian.

Stadig på laboratorieniveau

Samantha Ollerton, der er administrerende direktør i GreyScan, siger til mediet, at testen stadig er kun er i laboratoriet, men resultaterne er 'ekstremt lovende'.

- Åndetesten virker på under tre minutter, siger hun til det australske medie.

Hun fortæller også, at selvom åndetesten kan opdage coronavirus, er den ikke indsendt til godkendelse endnu.

Der er nemlig stadig meget at lave, for testen skal først bygges til et faktisk produkt.

Kan forbedre lyntesten

Målet med testen er at forbedre de lyntests, som vi bruger nu til at teste for coronavirus, på to punkter.

For det første skal testen ikke kun kunne vise, om man har været i kontakt med virussen, men også hvor smitsom man er.

Og for det andet kommer der et hurtigt svar uden nogen form for ubehag, når man bliver testet.