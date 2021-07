Udviklingen i København skræmmer Peter

Danskernes opførsel i de københavnske gader har forandret sig drastisk i løbet af få år.

Det oplever fotograf Peter Riis, der har boet i indre by i København hele sit liv - de seneste ti år af dem i en lejlighed tæt på Sankt Annæ Plads. Derfor har han altid været vant til, at der har været lidt larm i gaden, og det har aldrig generet ham.

Men de seneste år har det nået et niveau, der skræmmer ham, fordi de mange gadefester har en uheldig sidegevinst, nemlig at der er begyndt at køre flere og flere unge mænd rundt i dyre biler, som åbenlyst sælger stoffer.

Det er især sket efter åbningen af Ofelia Beach ved Ofelia Plads, fortæller han.

- Der kommer mange og ligger på Ofelia Beach for eksempel, og de går ned i købmanden og køber alkohol, og så eskalerer det i en fest. Den fest tiltrækker så nogle, der måske gerne vil købe stoffer, fortæller Peter Riis.

Ofelia Beach. Foto: Henning Hjorth

Tilbudt kokain da han luftede hunden

Han har selv oplevet at blive tilbudt stoffer, da han luftede sin hund en helt almindelig torsdag aften. Desuden flyder gaderne med glasskår og lattergaspatroner efter aftenens strabadser.

- Vi overvejer desværre at flytte, ja, selvom jeg elsker indre by. Jeg er rummelig, men decideret hærgen, salg af stoffer og blæsen op og ned af gaderne i store biler, det bliver jeg træt af, fortæller Peter Riis og fortsætter:

- Vi bor i en bydel, der er ved at tage en drejning, som er helt ude af kontrol. Festerne kører København midt over.

- Hvor mange gange i løbet af en normal uge oplever I noget, hvor du vil sige, at det generer dig?

- Der er i hvert fald fest tre-fire gange om ugen, og det fortsætter tit til klokken fem om morgenen. Det er hårdt, når man skal op på arbejde dagen efter.

Foto: Henning Hjorth

- Har du selv forsøgt at gå ned og bede folk om at dæmpe sig?

- Nogle gange ja, men det bliver super dårligt modtaget. Og så må jeg også indrømme, at de typer, der kommer der, ikke altid er nogle, jeg har lyst til at sige noget til. Det ville jeg ikke være tryg ved.

- Har du kontaktet politiet?

- Ja, nogle gange. Også fordi folk har kørt helt vanvittigt i området.

Savner retningslinjer

Peter Riis har svært ved at se, hvad en løsning på problemet kunne være, for han synes ikke, det løser noget, at folk flytter festen til andre steder i byen.

- Jeg kan sagtens forstå, at folk trænger til at bade og feste, men jeg ville ønske, at de respekterede, at der også bor mennesker her. Eller at der ville blive opstillet nogle regler, der respekterede det, siger han og fortsætter:

- Når et område bliver overtaget eller jo nærmest væltet, så har man en indre konflikt med sig selv, når det er et område, man er glad for. Der skal være plads til alle, men lige nu er der kun plads til dem, der fester.