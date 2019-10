Udvisning udskudt: - Det er vores liv. Vi er gift for helvede!

Iamae Giacchino og hendes danske mand Lasse har været igennem et turbulent forløb med anholdelse og hjemsendelse. I dag skulle hun have været udvist, men en teknikalitet har forlænget ventetiden

Onsdag morgen skulle uhelbredeligt syge Lasse have sagt farvel til sin kone Iamae.

Efter anholdelse, fem timer bag tremmer og en afhøring var det i sidste uge blevet besluttet, at Iamae skulle udvises med fly til Brasilien onsdag kl. 09:40. Ekstra Bladet var med på politistationen tidligt onsdag morgen, hvor parret mødte op for at tage en følelsesladet afsked.

Parret ankom til politistationen med pakkede kufferter. Det har aldrig været deres mening, at overtræde loven, fortæller parret. Foto: Linda Johansen

40 minutters ventetid senere får de dog at vide, at udvisningsdagen må rykkes. En mellemlanding i Paris umuliggør flyveturen, og nu må de vente på at få stukket en ny udvisningsdato i hånden. En udvisningsdato, hvor de skal samme tur igennem igen.

Det var en tydeligt berørt Iamae, som kom ud af politistationen. Uvisheden om, hvornår hun bliver sat på flyveren mod Brasilien er hård for det gifte par. Foto: Linda Johansen

- Jeg vil blive anholdt, hvis jeg mellemlander i Paris, fortæller en trist Iamae om politiets begrundelse for de ændrede planer.

Efter seks år med et langdistanceforhold besluttede parret at prøve lykken med et fælles liv i Danmark. Lykken brast på grund af en bagatel. Foto: Linda Johansen

På vej ud fra stationen bliver det hele for meget for Lasse og Iamae.

- Det er vores liv. Vi er gift for helvede! sagde Lasse gennem tårer.

Dybt ulykkelige modtog de beskeden om, at Iamae ikke må opholde sig i Danmark. Foto: Linda Johansen

- Jeg kan ikke forstå alt det, vi skal igennem. Nu skal vi hjem og pakke ud igen, og vi ved ikke, hvornår politiet kommer med en ny melding om, at jeg skal sendes ud, sagde Iamae til Ekstra Bladets udsendte. Situationen blev dog for overvældende til, at de kunne rumme mere snak, forklarede Lasse.

Parret mødte hinanden i en lille by i Brasilien, hvor de begge kitesurfede. Foto: Linda Johansen

Parret forlod derefter hurtigt stationen i en bil hjem til deres lejlighed på Amager. Og til uvisheden.

Ekstra Bladet skrev tirsdag historien om uhelbredeligt syge Lasse og hans brasilianske kone Iamae, som blev dømt til hjemsendelse under voldsomme omstændigheder.

Efter et besøg hos Udlændingenævnet fredag blev Iamae anholdt, da det viste sig, at hun havde opholdt sig i Danmark ulovligt i 15 dage i foråret. Hun var i Danmark for at passe sin dengang forlovede Lasse, der var tvunget igennem et kemoforløb. De blev senere gift.