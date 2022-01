Uenige i lyskryds: Endte med drab

En mand i den amerikanske delstat North Carolina er blevet anholdt og sigtet for drab, efter han skød og dræbte en sort mand i et lyskryds

Politiet i den amerikanske by Fayetteville i staten North Carolina efterforsker en mulig hate crime, efter den 32-årige motorcyklist Stephen Addison blev skudt og dræbt af 51-årig Roger Dale Nobles Sr. under en konfrontation i et lyskryds i byen.

Det skriver New York Post.

Roger Dale Nobles Jr., den mistænktes søn, steg ud af sin fars bil for at skændes med Addison ved lyskrydset. Herefter viser optagelser af hændelsen, at den 51-årige far tog et haglgevær og skød Stephen Addison.

Nobles Sr. har erkendt, ifølge lokale medier, at han skød den 32-årige motorcyklist. Politiet undersøger nu, om der kan ligge et racistisk motiv bag drabet.

Sønnen er ikke blevet sigtet i sagen.

En nabo til den mistænkte har fortalt, at Nobles Sr. tidligere har vist aggressiv adfærd og kaldt hende racistiske skældsord.

- Han kørte forbi min have og tog billeder af mig. Han har skudt sin pistol i luften og bedt mig skrue ned for min musik. Jeg har været igennem helvede med denne mand, fortæller naboen Shahara Chance til et lokalt medie ifølge New York Post.

Det er stadig uklart, hvad der førte til konfrontationen i lyskrydset.