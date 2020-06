Ufattelig redningsaktion: Mand reddet op fra brønd

Det er ufatteligt, at personen, der faldt ned i brønden, ikke kom noget til, lyder det fra redningspersonalet

Hvad skal du have været en almindelig flyttedag, blev i stedet til en besynderlig redningsaktion, da amerikanske Christopher Town hjalp en ven med flytte-strabadserne.

Pludselig gav gulvet nemlig efter hjemmet, og Town var pludselig på vej mod afgrunden af en næsten ni meter dyb brønd.

- Jeg hørte, at der kom en revne, og jeg kiggede ned, og gulvet gav efter under mig, og så faldt jeg ned, fortæller han ifølge CNN.

Huset er fra 1843, men man mener, at på tidspunktet, hvor huset blev bygget, så var brønden lokaliseret uden for huset.

- På et tidspunkt er brønden blevet dækket af et trægulv, og der er ikke kommet noget dæksel til brønden, lyder det fra brandvæsnet i den amerikanske by Guilford.

- Det er vigtigt at være opmærksom på, at de her gamle, historiske huse kan være farlige, fordi ikke er blevet renoveret efter retningslinjerne.

Towns ramte aldrig bunden af brønden, men kunne holde fast i stenvæggen, indtil redningspersonalet nåede frem og fik reddet ham op.

Redningspersonalet betegner hele situationen og redningsaktionen som ufatteligt. Særligt det at Towns ikke kom mere alvorligt til skade vækker opsigt, da det kunne være gået helt galt.