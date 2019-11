Ufatteligt beløb: Knuser alle rekorder

Kinas 'Singles Day' har indbragt et rekordstort beløb på over en kvart billion danske kroner

Singles Day, den kinesiske pendant til den amerikanske shopping-helligdag Black Friday, har på 24 timer solgt for 38,4 milliarder dollars, hvilket svarer til omkring 261 milliarder kroner.

Det bekræfter arrangøren, shoppinggiganten Ali Baba.

Et svimlende beløb, der bliver sat endnu mere i perspektiv ved, at det ifølge CBS overgår det forventede samlede salg for både Thanksgiving, Black Friday og Cyber Monday på 196 milliarder danske kroner. Sidste års Singles Day-salg lød på 208 milliarder kroner.

Singles Day fik en vild start og havde på de første 30 minutter allerede solgt for 67 milliarder kroner. Det tog blot 68 sekunder før der var solgt for én milliard dollars. Begivenheden blev fejret søndag ved et kæmpe show i Shanghai, hvor den Roskilde-aktuelle megastjerne Taylor Swift indtog scenen. Sælger for 67.000.000.000 på en halv time

Kinesiske pakkecentraler arbejder på højtryk i disse dage. Foto: Ritzau Scanpix

Singles Day er en hyldest til alle singler, og en opfordring til, at man skal bruge penge på sig selv. Det bliver i Kina ofte omtalt som anti-valentinsdag. Eventet har eksisteret siden 2009 og afholdes hvert år den 11/11, da datoen indeholder fire et-taller.

Black Friday størst i Danmark

Selvom Singles Day på verdensplan har givet Black Friday en overhaling, har vi i Danmark ikke i samme grad fået øjnene op for den kinesiske forbrugs-bonanza.

Tal fra betalingsselskabet Nets viser, at danskerne sidste år brugte for 1,94 milliarder kroner på Black Friday, mens der blev spenderet for 726 millioner kroner på Singles Day. Det var en nedgang fra de to forrige år, hvor salget den 11. november nåede helt op på 1,3 milliarder i 2016 og 1,05 milliarder i 2017.

Black Friday har også oplevet en mindre nedgang i det danske salg, efter at der i 2017 blev solgt for hele 2,1 milliarder kroner.

Det var ikke muligt for Nets at offentliggøre tallene fra mandagens Singles Day.

De bedste Singles Day tilbud Her er de varer, der ifølge analysen fra PriceRunner har de største prisfald i dag: Parfume -24 % Babyudstyr -20 % Barbermaskiner og trimmere -19 % TV -18 % Bærbar computer -17 % Ting til børneværelset -17 % Legetøj -16 % Aktivitetsmåler -15 % Mobiltelefoner -14 % Høretelefoner -13 % Kilde: PriceRunner Vis mere Luk

