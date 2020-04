Uffe Ellemann i opråb til Mette Frederiksen: Vi risikerer konkurs

Krisen kradser på de skrå brædder.

Coronakrisen er skyld i, at flere teatre risikerer at lukke, hvis ikke der sker noget meget snart.

Sådan lyder det i et brev til statsminister Mette Frederiksen (S) fra flere teatre i København.

'På grund af tabte investeringer i aflyste forestillinger, tilbagebetalte og tabte billetindtægter siden nedlukningen af teatrene står teatrene under Det Københavnske Teatersamarbejde med så alvorlige problemer, at selv ikke en åbning af de eksisterende hjælpepakker kan afbøde disse. Det kræver en resolut, målrettet krisehjælp her som på andre samfundsområder, hvis vi skal undgå teaterlukninger blandt vore teatre og alle øvrige teatre i Danmark', står der i brevet fra 2. april.

Blandt medunderskriverne er den tidligere udenrigsminister og Venstre-formand Uffe Ellemann-Jensen. Han er bestyrelsesformand i Folketeatret, og han lægger ikke skjul på, at teatrene risikerer at gå konkurs.

- Vi risikerer at gå konkurs, hvis der ikke sker noget. Pengene vælter jo ud, siger han til Ekstra Bladet.

Brevet er underskrevet af fire forskellige københavnske teatre og formanden for Det Københavnske Teatersamarbejde.

- De københavnske teatre er i den situation, at vi ikke har en stor egenkapital at tære på. Det har ligget i hele den økonomiske konstruktion, at støtten teatrene får, den skal ikke bruges til at skabe en egnekapital. Så derfor risikerer du altså i løbet af få måneder, at der ikke er nogen teatre tilbage i København, siger Uffe Ellemann-Jensen til Ekstra Bladet.

Ifølge Ellemann kan teatrene ikke bruge de nuværende hjælpepakker - og de har brug for akut hjælp til at dække de faste udgifter.

Mette Frederiksen kører med klatten

Det seneste stykke tid har der været massiv kritik af kulturminister Joy Mogensen (S) for ikke at tage coronakrisens påvirkning af kulturlivet seriøst nok.

Ekstra Bladet spurgte derfor den tidligere udenrigsminister og nuværende teater-boss, om teatrene har tillid til, at kulturministeren kan løfte opgaven.

- Nej, det er ikke et udtryk for mistillid til nogen. Det er fordi, vi har noteret os, hvem det er, der sidder og bestemmer, og det er ingen vel i tvivl om efterhånden, at der er en, der kører med klatten. Det er derfor, vi skriver direkte til statsministeren, siger Uffe Ellemann-Jensen til Ekstra Bladet.

Fredericia Teater har allerede drejet nøglen om. Teatret gik konkurs i midten af marts. Ifølge teatret selv var det blandt andet på grund af coronakrisen.