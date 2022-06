Uffe Ellemann-Jensen har været slagsbror hele sit liv

Uffe Ellemann-Jensen var den politiker i nyere tid, som tydeligst delte vandene. Alle anerkendte hans dygtighed, men slog sig på hans væsen, som mange fandt bedrevidende og fornærmende.

Han erkendte det selv:

En typisk Uffe Elleman-bemærkning: 'Jeg har min egen form og vil ikke have, at andre skal bestemme. Foto: Gregers Tycho

- Jeg har et problem med, at jeg støder folk fra mig, fordi jeg opfattes som stædig og arrogant. Men jeg har min egen form og vil ikke have, at andre skal bestemme, betroede han nogle journalister.

Poul Schlüter så det klart, da han med et skævt smil udtalte, at han godt med tiden kunne se Uffe som statsminister - bare ikke i Danmark!

Den forudsigelse var dog tæt på at blive gjort til skamme ved valget i 1998, da Uffe som leder af den borgerlige opposition kun var 89 stemmer fra at erobre Statsministeriet. Men et interview i Ekstra Bladet med forside-overskriften ’Den er hjemme’, som blev bragt på selve valgdagen, kostede ham formentlig sejren. Det tog heller ikke kegler hos vælgerne, at han under den afsluttende tv-debat skældte publikum ud med ordene: ’Kan råbehovederne ikke klappe sammen eller skrubbe af.’

Bemærkningen: 'Den er hjemme’, før alle stemmer var endelig talt op, kostede formentlig Ellemann og Venstre sejren. Foto: Jacob Ehrbahn

I det hele taget var hans lunte kort - ikke mindst over for journalister. Ve den, som havde fabrikeret en artikel, Uffe ikke syntes om. Vedkommende fik en skideballe i andres påhør. Jeg har selv prøvet det.

Hovedfjenden

Uffe betragtede Socialdemokratiet som hovedfjenden i sin 11 år lange udenrigsministertid (1982-1993). Han stolede ikke på folk som Anker Jørgensen, Kjeld Olesen, Svend Auken og Lasse Budtz, der sammen med de radikale, SF og Venstresocialisterne tvang den borgerlige regering til at føre en sikkerheds- og forsvarspolitik, som var lodret imod dens egne synspunkter (kaldet fodnote-politikken).

I Uffe Ellemanns optik var de 'røde' med Anker Jørgensen i spidsen hovedfjenden. Foto: Jesper Stormly Hansen

Han påkaldte sig gang på gang oppositionens vrede, når han på NATO-møder i udlandet talte hånligt om fodnoterne. Men det gav ham bare mere mod på at fortsætte. Fodnoterne ophørte først, da de radikale indtrådte i Schlüter-regeringen i 1988.

Som ung var Uffe Ellemann premierløjtnant af reserven inden for Forsvarets Efterretningstjeneste. Han rejste adskillige gange i Østeuropa, hvor kimen blev lagt til en voldsom modvilje mod de daværende østeuropæiske regimer.

Alice Vestergaard er Uffe Ellemann-Jensens anden hustru, og de har siden 1971 holdt sammen i tykt og tyndt. Foto: Emil Agerskov

Han engagerede sig især i udviklingen i de baltiske lande Estland, Letland og Litauen og arbejdede intenst på at få dem integreret i NATO og det europæiske samarbejde efter murens fald. Det belønnede balterne med at navngive flere veje og pladser efter Uffe.

Hans Engell

Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell havde et anstrengt forhold til Uffe i sin tid som minister og konservativ partiformand. Men han anerkender hans dygtighed og beundrer ham for en utrættelig arbejdsindsats.

- Men det havde også sin pris. Uffe havde som udenrigsminister omkring 230 rejsedage om året. Han var altid væk og deltog derfor sjældent i møderne i regeringens koordinationsudvalg. Han satte sig indimellem til at småsove og holdt hovedet i hænderne, mens han blundede. Ved en lejlighed vågnede han pludselig op under mødet og udbrød: ’Hvornår afgår flyet hjem?’ Vi sad altså i Statsministeriet på Borgen, fortæller Hans Engell.

Uffe Ellemann-Jensen med Ekstra Bladets nytårstorsk, som han fik fem gange. Foto: Jan Grarup

I den hjemlige politik forsømte Uffe aldrig nogen lejlighed til at starte et godt slagsmål, og det gjorde ham til rekordindehaver af næser – hele 80 blev det til. Hædersnæser, kaldte han dem selv. Han yndede også at prale af, at han ikke færre end fem gange var blevet kåret til Årets Nytårstorsk i Ekstra Bladet.

Efter sit farvel til Folketinget i 2001 valgte Venstres slagsbror at holde en rimelig lav profil. Han kunne dog ikke dy sig under krisen om Muhammed-tegningerne i Jyllands-Posten i 2005. Her beskyldte han redaktionen for at udvise en ’pubertetsagtig demonstration af sin ytringsfrihed’.

Nosserne i iskoldt vand

Uffes store fritidsinteresse var lystfiskeri. Han elskede at ’stå med nosserne i iskoldt vand’ og tøvede ikke med at udnytte sin position som toppolitiker til at få adgang til verdens bedste fiskevande.

Uffe Ellemann-Jensen er en rigtig lystfisker. Foto: Gregers Tycho

I de senere år begyndte kroppen at svigte. Han led af en hjertesygdom, af kræft og af sukkersyge. Således mente sønnen Jakob, at hans far havde pådraget sig alle de sygdomme, der er beskrevet i håndbog for læger…

Uffe vidste selv, hvor det bar hen. Som han sagde til Berlingske:

- Når man er 80, er man ikke bange for at dø. Jeg har oplevet det, jeg skulle opleve. Jeg har ikke noget til gode.