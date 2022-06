Uffe Ellemann-Jensen var spion

Søndag aften vil man kunne opleve Uffe Ellemann-Jensen i TV 2's program 'Det sidste ord'.

Ellemann-Jensen døde den 19. juni efter et længere sygdomsforløb med kræft, men inden da tog han plads i stolen foran tv-vært Mikael Bertelsen, hvor de to havde en samtale om de 80 år, som Uffe Ellemann nåede at leve. Præmissen var, at optagelserne først blev vist, når han var gået bort.

Og i programmet kommer der nye sider frem om den tidligere udenrigsminister.

Det skriver TV 2 forud for aftenens program.

'Jeg var spion'

I interviewet afslører Uffe Ellemann-Jensen, at han i en periode arbejdede som spion.

Mere nøjagtigt var han premierløjtnant af reserven inden for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Mens han arbejdede som hemmelig spion, rejste han en del i Østeuropa.

- Jeg kiggede og så nogle ting, jeg kunne berette tilbage om. De år, jeg var derinde, da var jeg analytiker og sad og bearbejdede nogle af de ting. Og samtidig passede det godt med min egen indstilling til tingene, fordi på det tidspunkt i midt 60'erne var der en reel trussel fra Sovjetunionen, Polen, Østtysland. Der var en reel trussel mod Danmark.

Uffe Ellemann-Jensen fortæller, at arbejdet som spion kom ham til nytte som udenrigsminiter.

Altid aktiv

Uffe Ellemann-Jensen var udenrigsminister under den konservativt ledede Poul Schlüter-regering i 80'erne og 90'erne.

Han nåede ikke selv at blive statsminister for Venstre og trak sig fra landspolitik i 1998 efter valgnederlaget til Poul Nyrup Rasmussen.

Herefter blev han engageret i de baltiske landes udvikling og sad blandt andet i bestyrelsen i Baltic Development Forum og Estonian Air.

De senere år var han aktiv på tv-skærmene med programmet 'Ellemann og Lykketoft' på TV2 News, hvor de to tidligere udenrigsministre doserede om stort og småt på udlandsstoffet.