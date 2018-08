UFO-jægers computer blev tømt efter hans mystiske død

Siden den britiske UFO-jæger og konspirations teoretiker Max Spiers døde under mystiske omstændigheder i en forstad til Warszawa i Polen den 16. juli 2016, har der været masser af konspirations-teorier omkring hans død. Nogle mener, at han blev dræbt af en satanisk kult. Andre mener, at hans død skyldes rumvæsener. Og der er også nogle der mener, at han døde, fordi han vidste for meget omkring, hvad der sker mellem jord og himmel.

Max døde pludseligt og uventet på en sofa hos sin veninde Monika Duvall i Polen, hvor han blandt andet opholdt sig, fordi han skulle deltage i en konference omkring 'det overnaturlige'.

I et interview før sin død sagde Max blandt andet: Jeg har været under psykisk angreb, under astralt angreb og under fysisk angreb, fordi folk ville stoppe mig med henblik på at deltage i konferencen i Warszawa.

Max Spiers døde under mystiske omstændigheder den 16. juli 2016, mens han lå på en sofa. (Foto: All Over Press)

Sendte sms til sin mor fort før sin død

Og mens Max var i Polen, sendte han før sin død en sms til sin mor Vanessa Bates med følgende ordlyd: 'Din dreng er i problemer. Hvis der sker noget med mig, så undersøg det.'

Der er også i forbindelse med sagen kommet rygter og forlydender frem, der siger, at Max Spiers om morgenen den samme dag, han døde, kastede to liter blod eller måske sort væske op.

Og endelig er det utrolig mærkeligt, at både hans computer og hans mobiltelefon var blevet tømt for alle oplysninger. På computeren var alle oplysninger slettet, og på mobiltelefonen havde nogen simpelthen fjernet sim-kortet, Om det var Max selv, der havde gjort det eller andre, vides ikke.

Det skriver flere medier heriblandt Metro, Det anerkendte britiske tv-selskab BBC har også produceret fire små dokumentar-afsnit omkring Max Spiers mystiske død, som du kan se her.

Ligsyn i Storbritannien

I forbindelse med Max Spiers dødsfald den 16. juli 2016, var det hans veninde/kæreste Monika Duvall, der ringede efter en ambulance. Myndighederne i Polen så imidlertid ikke noget mystisk omkring dødsfaldet, der blev fastlagt som et naturligt dødsfald. Derfor blev der heller ikke foretaget en obduktion af liget.

Herefter blev Max Spiers lig fløjet til England. I Polen genoptog man dog senere sagen, der nu bliver undersøgt som 'uagtsomt manddrab'. Og i Storbritannien har man besluttet i retten, at der fra den 7. januar næste år skal afholdes en juridisk undersøgelse og et ligsyn med en varighed af fire dage. Mystikken er dermed intakt, og alle venter på svarene i forbindelse med det kommende ligsyn.

Uklar og snøvlende

Fire dage før sin død blev Max Spiers interviewet i Polen. Her virkede han ifølge sin mor, der har set video-interviewet, påvirket af stoffer. Han talte uklart og usammenhængende og havde en snøvlende stemme. Max Spiers var afhængig af medicin og havde gennem sit liv også ofte taget stoffer.

I interviewet sagde han blandt andet:

- Mit ansigt føles, som om det brænder.

Max Spiers har ofte fortalt, at han er en såkaldt 'super soldat', der som en af mange børn i sin tidlige barndom blev udvalgt af rumvæsener. Han påstod selv, at han derfor havde særlige evner.