Ufo-mystik tager til: - Det er helt vildt

Onsdag udspillede sig en opsigtsvækkende ufo-høring i Kongressen, hvor den tidligere efterretningsmand David Grusch hævdede, at USA er i besiddelse af ufoer på amerikansk grund, som man hemmeligholder for offentligheden

Der er for alvor sparket gang i ufo-debatten igen.

De seneste år har rapporter fra amerikanske myndigheder understreget, at der flyver uforklarlige objekter rundt i luftrummet, men onsdag var det som om, at alvoren alligevel tog et nøk op.

Der var indkaldt til høring i Kongressen i USA, hvor både demokratiske og republikanske kongresmedlemmer udfrittede tre centrale vidner, der - under ed - kom med den ene opsigtsvækkende påstand efter den anden.

Frederik Dirks Gottlieb, der som journalist har beskæftiget sig indgående med ufo-debatten, kalder dagens høring 'epokegørende'.

- Det er helt vildt. Denne ufo-høring har uden sammenligning været den mest spektakulære af de tre, der har været i Kongressen.

- Det er en af de dage, jeg vil huske. Det var et skelsættende øjeblik, siger Frederik Dirks Gottlieb, der er vært på podcasten 'Flyvende tallerken', til Ekstra Bladet.

Tre vidner afgav forklaring under høringen. Ryan Graves (tv), David Grusch og David Fravor (th). Foto: Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix

Skjuler USA ufoer?

Seancen i Kongressen, der varede over to timer, handlede primært om to ting:

For det første hævdede vidnerne, at der flyver udefinerbare objekter rundt i luftrummet.

Men mere opsigtsvækkende er påstandene fra den nu tidligere amerikanske efterretningsofficer David Charles Grusch. Han hævder, at USA er i besiddelse af ufoer på amerikansk grund, som man hemmeligholder for offentligheden.

Under høringen blev Grusch spurgt, om han mener, at staten er i besiddelse af ufoer.

- Helt bestemt, og det baserer jeg på at have afhørt over 40 vidner. Jeg kender de præcise lokationer, og jeg har informeret sikkerhedschefen (Sean Kirkpatrick, red.) om dem, lød svaret fra David Grusch.

David Grusch har tidligere fremført de opsigtsvækkende påstande om, at USA skjuler ufoer. Onsdag gjorde han det under ed. Foto: Drew Angerer/Ritzau Scanpix

Øger troværdigheden

Den tidligere amerikanske efterretningsofficer chokerede verden, da han tidligere på året fremførte samme påstand.

Men forskellen er bare nu, at han udtaler sig under ed - altså bliver han straffet for ikke at tale sandt.

- David Grusch siger jo rent faktisk, at Sean Kirkpatrick lyver, og han siger det under ed. Det er ret vildt, siger Frederik Dirks Gottlieb.

- Man skal være en særlig form for løgner, hvis man sidder foran nogle af USA’s mest magtfulde politikere og lyver. Det øger altså vidnernes troværdighed, at de taler under ed.

Hvor stærke er påstandene fra vidnerne under høringen?

- De fremstår stærke, og de skal tages seriøst. Og jeg fornemmer, at politikerne tager det seriøst. Der blev talt om, at de skulle mødes under andre rammer for at diskutere ting, vidnerne ikke kan gå offentligt ud med i Kongressen, siger Frederik Dirks Gottlieb.

Det republikanske kongresmedlem Tim Burchett (th) takkede vidnerne for deres mod. Foto: Drew Angerer/Ritzau Scanpix

Pres på Pentagon

Han tror på, at høringen vil komme til at ændre måden, vi forholder os til ufoer på. Og så vil den lægge et pres på den amerikanske regering og Pentagon.

- Høringen er designet til at lægge pres på Pentagon. Man går meget op i at vise, at den her sag er for folket. Det er en sejr, at vi er nået til et sted, hvor vi kan have sådan en høring, siger han.

Er det i højere grad blevet sandsynliggjort, at regeringen og Pentagon holder noget skjult, efter den her høring?

- Det er så svært at sige noget om for almindelige mennesker som os. Jeg har hørt de samme rygter i lang tid fra kilder, jeg taler med. De har sagt, at det her ville ske. Hvis de havde ret i det, så kommer der sandsynligvis også andre ting, de har ret i.

- Jeg er selv skeptiker og går journalistisk til det. Tanken om at man lægger inde med rumfartøjer og holder det skjult for offentligheden virker jo vild. Men vi har brug for en afklaring af, om de lægger inde med noget, og det kan sådan en høring være med til at sparke til, siger Frederik Dirks Gottlieb.

Efter høringen takkede det republikanske kongresmedlem Tim Burchett vidnerne for at turde at stå frem, før han sagde:

- I dag skrev vi historie.