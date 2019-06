Uformel sex: Matematiklærer er far til 50 børn

Kvinder fra hele verden kan få tilsendt en kop sæd eller dyrke en omgang uformel sex med den 43-årige amerikanske matematiklærer Ari, hvis man ønsker at blive gravid.

Ari Nagel har de sidste 12 år hjulpet både singlekvinder og par med at forøge familien.

Og nu er han blevet far til 50 børn.

Det skriver The New York Post, som har taget en snak med ham.

Se også: Forældre glemte nyfødt baby i taxa

Den 187 centimeter høje matematiklærer kræver ingen penge for sit arbejde, og han vil gøre gøre sit ypperste for at donere sin sæd til alle og enhver.

- Det er meget nemt for mig at gøre, og det tager ikke lang tid, siger han.

I løbet af de sidste på år har 15 kvinder født på grund af ham. Og barn nummer 50 blev født af en 18-årig kvinde i begyndelsen af juni.

Alder er bare et tal

18-årige Kaienja Garrick, som danner par med en kvinde, kontaktede den yderst fertile matematiklærer for et år siden og spurgte om hjælp.

- Jeg spørger som regel ikke til alderen, da jeg vil hjælpe alle kvinder, fortæller Ari Nagel.

Han påpeger dog, at han går efter kvinder, som viser en vis form for modenhed.

Kaienja Garrick havde længe ønsket sig et barn sammen med sin kæreste, som hun har været sammen med i tre år.

- Jeg havde aldrig hørt om Ari Nagel, men jeg fandt ham på Facebook. Han stiller ikke mange spørgsmål, da det er op til kvinden at gå videre med det, siger hun mediet.

Ari og Kaienja mødtes på Manhattan i New York, hvor han gav hende en kop med sin sæd.

Den 43-årige matematiklærer er stensikker på, at det unge par vil blive fantastiske forældre.

- Da jeg var 18 år, var jeg ikke særlig moden. Men det er forskelligt fra person til person. Hellere blive forælder som ung end som gammel, da ens frugtbarhed daler med alderen, siger Ari Nagel.

The Sperminator's 50th baby mama is a homeless 18-year-old from the Bronx https://t.co/a32XNsQi4n pic.twitter.com/SNHNgYngJi — New York Post (@nypost) 15. juni 2019

Ari Nagel fortæller også til mediet, at han vil blive ved med at sprede kærligheden og hjælpe kvinder, så længe det er muligt.