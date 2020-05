Uforsvarlig kørsel: - Er han blind?

Et norsk PostNord-bud kan formentlig se frem til en tjenstlig samtale, efter at have kørt uforsvarligt i en af firmaets pakkebiler i Oslo-forstaden Kjelsås 13.maj.

Det skriver VG, som har fået tilsendt video af mandens kørsel fra et chokeret øjenvidne.

- Har han fået sit kørekort gennem postordre, eller er han blind, spørger øjenvidnet, der ikke ønsker sit navn frem, til det norske medie, som hun også betror, at hun 'ikke er imponeret' over manden, der blandt andet er tæt på at ramme to barnevogne under den trepunktsvending, han foretager med åben bagklap og pakker på ladet.

- Chaufføren skal forestille at være professionel, men han spærrer vejen for sporvognen og er ved at køre folk ned, lyder det.

Heller ikke mandens arbejdsgiver er tilfreds med den ansattes kørsel i situationen.

- Det ser ikke godt ud. Det er et kompliceret trafikbillede med sporvogn og bløde trafikanter med barnevogn, og det ser ikke ud til, at vores chauffør følger færdselsreglerne med henblik på sikkerhed eller forsvarlig behandling af vores kunders værdifulde varer. Heldigvis gik det ikke ud over de to mødre med barnevogne. Vi følger nu op på sagen, og iværksætter tiltag for at sikre, at det ikke sker igen, lyder det i et skriftligt svar til VG fra kommunikations- og marketingsdirektør i PostNord Norge, Ole. A. Hagen.

Hvilke konsekvenser det har fået for PostNord-buddet er ikke oplyst.

