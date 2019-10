Uganda vil indføre dødsstraf for homoseksuelle

I Uganda arbejder regeringen på at genindføre en kontroversiel lov fra 2014. De vil bekæmpe det, de kalder 'rekruttering og promovering af homoseksuelle' siger landets minister for etik og integritet

Homoseksualitet skal igen straffes med døden. Det vil regeringen i Uganda sørge for ved at genindføre en fem år gammel lov, The Uganda Anti-Homosexuality Act, skriver en række medier, herunder Daily Mail.

Loven ville i 2014 sørge for, at en hver homoseksuel handling skulle medføre dødsstraf, men grundet teknikaliteter blev den aldrig indført. Indtil regeringen altså nu vil hive den op fra glemmekassen.

- Homoseksualitet er ikke naturligt for folk fra Uganda. Men der har været massiv rekruttering fra homoseksuelles side på skoler. Især blandt ungdommen promoverer de det falsum, at mennesker er født på den måde, siger Ugandas minister for etik og integritet, Simon Lokodo.

- Vores nuværende straf er begrænset. Den kriminaliserer kun den homoseksuelle handling. Vi vil have det gjort klart, at enhver, der er bare involveret i promovering og rekruttering, skal blive kriminaliseret. Dem, der udfører alvorlige handlinger, vil blive givet dødsstraf, fortsætter han.

Lokodo forventer at loven vil blive annonceret inden for få uger, og at der skal stemmes om den, inden året er omme.

Bekymring blandt seksuelle minoriteter

I 2014 blev loven afvist af Ugandas domstole. Pepe Julian Onziema fra organisationen Sexual Minorities Uganda er bange for, hvad der kan ske, hvis loven kommer igennem den her gang.

- Sidste gang, loven blev introduceret, gav den en stor stigning i hate-crimes og homofobiske synspunkter, siger han til Daily Mail.

Ifølge ham er mange hundreder LGBT+ personer blevet tvunget til at forlade landet som flygtninge, og at tre homoseksuelle eller transpersoner er blevet slået ihjel i løbet af det sidste år. Det sidste overfald foregik i sidste uge, hvor en homoseksuel mand blev tævet ihjel.

Vesten prøver at blande sig

Ugandas syn på homoseksualitet er ikke ulig mange andre lande på det afrikanske kontinent, som er notorisk for at huse nogle af de mest homofobiske regimer i verden. I rigtig mange lande i Afrika er homoseksualitet fortsat kriminelt og straffes på en skala svingende mellem fængsels- og dødsstraf.

The Uganda Anti-Homosexuality Act fra 2014 fik i sin tid masser af fordømmelse fra forskellige lande, herunder Danmark. Ligesom Verdensbanken, Sverige, Norge og Holland valgte Danmark at skære i støtten til Uganda. USA kom også med omfattende sanktioner og valgte at aflyse militærøvelser.

Danmark har samtidig blandet sig i andre afrikanske regimers syn på homoseksualitet. Danmark er det land, der giver næstflest penge i udviklingsbistand til Tanzania. Vi valgte do at skære 10 millioner dollars i støtte til dem, efter en repræsentant for Tanzania var kommet med homofobiske bemærkninger.

Det rører dog ikke Lokondo.

- Det er en bekymring, medgav han.

- Men vi er klar. Vi kan ikke lide afpresning. Lige som vi ved, at det kommer til at irritere vores støtter, så kan vi ikke bare bøje vores hoveder og bukke for folk, som vil påtvinge os en kultur, der er fremmed for os, siger Lokondo.