Uge Sex: Unge ved stadig ikke nok om kroppen

En ny undersøgelse viser, at en stor del af de unge stadig ikke kan finde hoved og hale i de forskellige myter, der florerer om sexsygdomme og prævention. Det er et stort problem, mener Sex & Samfund

Kan man få klamydia gennem overflader? Hvad er et pessar? Og bliver man gravid, selvom man er på minipiller?

Der er stadig misforståelser om sexsygdomme og prævention blandt unge. Det fremgår af en undersøgelse foretaget af Voxmeter, som offentligggøres i en ny rapport fra Sex & Samfund.

Derfor har dette års Uge Sex i folkeskolen et særligt fokus på krop, myter og misforståelser. Indsatsen starter 6. februar.

Generalsekretær hos Sex & Samfund Majbrit Berlau kalder resultaterne af undersøgelsen for problematiske.

- Det betyder, at man ikke kan træffe ordentlige, informerede valg senere hen, hvis man ikke har den reelle viden, siger hun til Ritzau.

Sexviden på internettet

Ifølge rapporten får mange unge i alderen 15-29 år deres viden om sex på internettet, og Sex & Samfund har derfor også en ambition om at ramme bredere på digitale platforme for at nå ud til de unge.

- Vi vil også meget gerne fremadrettet lave flere digitale kampagner, så vi kan være til stede der, hvor de unge mennesker henter deres informationer, lyder det fra Majbrit Berlau.

I den forbindelse foreslår Sex & Samfund at udvikle en digital oplysningsindsats, der løbende bliver opdateret med myter og misforståelser.

For at unge i fremtiden kan træffe valg på et oplyst grundlag, har foreningen udarbejdet særligt materiale om de klassiske misforståelser og myter, som over halvdelen af danske skoleelever i 0.-10 klasse i denne uge kommer til at blive undervist i.