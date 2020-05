Ugenkendeligt: Fårsvundet i syv år

Det tog syv år at gro, men kun otte minutter at barbere af. Fåret Prickles forsvandt tilbage i 2013 og har på magisk vis fundet hjem igen med en usædvanlig stor mængde ekstra uld på kroppen.

Da Prickles forsvandt for syv år siden, var hun kun et lille lam. Hun forsvandt fra sin indhegning i Dunalley i Tasmanien efter en skovbrand, som brændte indhegningen på gården ned. På den måde slap det dengang lille lam væk og var sporløst forsvundet indtil nu.

Men da Prickles gjorde sin entré igen, var hun ikke lige til at genkende. Hun havde nemlig en kæmpemæssig uldpels på. Hendes ejer, Alice Gray, fortalte om øjeblikket, hvor hun fik øje på en 'gående kugle uld', men til hendes store forargelsen var det hendes savnede får Prickles.

Det var ikke den nemmeste opgave at klippe Prickles. Foto: Ritzau Scanpix

Gæt løs

- Da vi fandt hende, hvor hun kuglerund, fortæller Alice Gray til ABC. Det fik familien til at igangsætte en velgørenhedskonkurrence. Det gjaldt om at gætte, hvor mange kilo Prickles havde af uld efter endt barbering.

Prickles var ikke helt medgørlig.

- Det tog fem voksne at få hende ind i bagagerummet på bilen, fordi hun simpelthen vejede en ton, fortæller hun og udfordringerne med at få styr på det tunge får.

Der var hele 13,6 kilo uld i overskud, da de havde klippet fåret. Foto: Ritzau Scanpix

Det blev lidt af en konkurrence for familien at gætte på, hvor meget fåret har taget på i uld. For at få løst det mysterium måtte de tilkalde Mick Daly, som måtte barbere fåret for første gang i syv år.

13,6 kilo

Det var ikke uden udfordringer, for utrimmet uld kan være meget mere tæt og tykt end får, som jævnligt bliver kllippet.

Prickles havde været forsvundet i syv år inden, hun lige pludselig dukkede op. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg var godt nok overrasket, fordi det kun tog otte minutter at trimme fåret. Jeg havde forventet at det ville tage 10-15 minutter, fortæller han.

Utroligt nok havde Prickles kun 13,6 kilo af overskydende uld. Det var noget af en overraskelse for alle involverede, eftersom satsningen var meget højere.

Det var en noget skaldet Prickles, som kom ud efter at været blevet barberet. Foto: Ritzau Scanpix

- Da vi fandt Prickles, jokede vi med, at hun var ekspert i at holde social afstand. Så tænkte vi på alle de mennesker i verden, som ikke har den luksus at kunne holde afstand. Derfor søgte vi på en masse flygtningelejre, og der kan være op mod 1300 mennesker, som deler en enkelt hane, fortæller Alice Gray.

Derfor lavede de en konkurrence om, hvem der kunne gætte, hvor meget uld de barberede af fåret, og donerede beløbet til en flygtningelejr.

- Vi ville gøre noget, for dem, som ikke har muligheden for at isolere sig selv, ligesom Prickles kunne, afslutter hun.