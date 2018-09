Resistente bakterier spreder sig eksplosivt: - Vi er ekstra bekymrede

En multiresistent bakterie, der spreder sig i Danmark, skal nu anmeldes af læger for at stoppe dens udbredelse

En multiresistent bakteriegruppe ved navn CPO er i voldsom vækst i Danmark. Sundhedsstyrelsen har derfor besluttet, at læger skal anmelde alle tilfælde af bakterien for at opsamle data om bakteriens udbredelse på nationalt plan.

Det skriver Statens Serum Institut.

De antiresistente bakterier menes at være opstået, fordi læger har været for flittige til at udskrive antibiotika. Således har bakterien udviklet en form for immunitet overfor antibiotika.

Og det vækker bekymring hos Anne Kjerulf, som forsker i forebyggelse af smitsomme epidemier hos Statens Serum Institut.

- Får man en CPO-infektion, er den langt sværere at behandle end andre infektioner, da der kun er nogle få antibiotika tilbage at behandle med.

- Man kan ende med til sidst ikke at have nogen antibiotika, der virker, og det er vores store bekymring, siger hun til Ekstra Bladet.

Svage i farezonen

CPO-bakterierne, som primært findes i tarmsystemet, er ikke voldsomt farlige, og en rask person vil sjældent blive alvorligt syg af at blive smittet. Det betyder, at mange er bærere af bakterien uden selv at vise symptomer.

Selvom det kan ses som positivt, at CPO-bakterier for de fleste ikke har de store negative konsekvenser, kan det også være en ulempe. For det er svært at vide, hvem der bærer på bakterien uden at den er i udbrud. Og det kan gå ud over de ældre og svækkede, som kan blive påvirket af bakterien.



Fakta om CPO-Bakterier CPO står for carbapenemase-producerende organismer og er en fællesbetegnelse for en gruppe af bakterier

CPO producerer et enzym, som gør bakterierne modstandsdygtige overfor flere typer af vigtige antibiotika.

CPO smitter først og fremmest ved tæt kontakt med andre mennesker, og smitte sker hyppigst via hænderne, da det er dem, vi rører både ting og hinanden med.

I 2008 blev det første tilfælde af CPO fundet i Danmark. Siden det første fund har forekomsten været stigende. Kilde: Sundhedsstyrelsen

- Problemet er, at bærere, som ikke viser symptomer, kan sprede det til dem, som i forvejen er svage og har et nedsat immunforsvar, forklarer Anne Kjerulf fra Statens Serum Institut.

Der findes ingen behandling til bærere af CPO, men i visse tilfælde forsvinder bakterien af sig selv.

Ikke et nyt fænomen

Det er ikke første gang, at multiresistente bakterier har floreret i Danmark. F.eks. var der i 2006 et udbrud af multiresistente stafylokokker. Men CPO-udbruddet har alligevel vakt stor bekymring, da bakterien er mere resistent end noget andet set før.

CPO-bakterien er i sig selv heller ikke noget nyt fænomen. Tidligere var det dog noget, som mest ramte danskere, som havde været indlagt i udlandet. Men sådan er det altså ikke længere.

- Der sker en spredning på vores egne sygehuse. Det er derfor, vi er ekstra bekymrede. Vi har den i landet, og vi spreder den selv, siger Anne Kjerulf fra Statens Serum Institut.