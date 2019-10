Uheld på flere motorveje gav kø

Fredag morgen var der i en længere periode kø på E45 Nordjyske Motorvej fra Randers mod Aarhus mellem Sønder Borup og Hadsten.

- Der er cirka 12 kilometers kø, lød det tidligere på morgenen fra Brit Osted Nielsen, vagthavende ved Vejdirektoratets Trafikcenter.

Den kilometerlange kø opstod, fordi der klokken 04.50 skete et uheld på motorvejen. Der er ingen meldinger om personskade.

- Tidligere på morgenen var der blevet påkørt et krondyr, og det var kommet så slemt til skade, at man var nødt til at lukke af og spule vejen, fortæller Brit Osted Nielsen.

Vejen er dog fuldt farbar igen, og der er ikke længere melding om kø.

Kun ét spor på Amagermotorvejen

Også på Amagermotorvejen i mellem motorvejskryds Avedøre og Gammel Køge Landevej har der været forsinkelser i retning mod Ørestad.

Således var der efter et uheld en lastbil, der holdt i anden vognbane og en personbil, der holdt i tredje, hvorfor der kun var en enkelt farbar bane at køre i, lød det fra Københavns Vestegns Politi.

Omkring 8.10 melder politiet dog på ny, at der er ryddet op på stedet. Der er derfor i skrivende stund kun en mindre kø, der skal afvikles.