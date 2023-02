Uheld på Motorring 3: 'Forvent kø'

Fredag eftermiddag er der sket et uheld på Motorring 3

Opdatering 15.25: Oprydsningsarbejdet er afsluttet og alle spor er igen farbare, så køen kan afvikles, skriver P4 Trafik København og Sjælland på Twitter.

Et uheld på Motorring 3 i nordgående retning betyder lige nu, at man kan risikere at sidde i kø.

Det skriver P4 Trafik København og Sjælland på Twitter.

Uheldet er sket kort efter 21 Frederikssundsvej i midtersporet.

'Forvent kø,' skriver de videre.

Otte minutter efter den første opdatering, skriver P4 Trafik København og Sjælland i et nyt tweet, at redningskøretøjerne er fremme, og at der er ét spor farbart.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Københavns Vestegns Politi.

Ekstra Bladet følger sagen ...