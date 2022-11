Uheld på motorvej skaber massiv kø

Der er sket et uheld på Nordjyske Motorvej her til morgen, som skaber massiv kø på flere strækninger omkring ulykkesstedet

Opdateret klokken 8.30: Oprydningen er nu færdig på stedet, og trafikken kan afvikles normalt. Man skal dog fortsat forvente forlænget rejsetid på strækningen.

Der er sket et uheld på den Nordjyske Motorvej fra Randers mod Aarhus mellem Randers C og serviceanlæg Gudenå V, her i de tidlige morgentimer.

Vejdirektoratet melder, at Østjyllands Politi og redningsmandskab er på stedet. Trafikken bliver lige nu ledt over i nødsporet, og alle bedes om at nedsætte hastigheden på strækningen.

Uheldet skaber nemlig tæt trafik på motorvejen omkring uheldet især i højre spor i sydgående retning, men også på strækningerne af Viborgvej og Hobrovej, som krydser Nordjyske Motorvej.

Der meldes derfor om kødannelse, med en forventet forlænget rejsetid på helt op til 30 minutter.

Østjyllands Politi oplyser Ekstra Bladet om, at de involverede er kommet ud af deres biler.

- Der er ingen alvorlige personskader, de involverede parter er kun let tilskadekommende.

Vejdirektoratet oplyser, at man forventer at være færdig på stedet omkring kl. 9, og derefter skal trafikken afvikles.