Uheldig borgmester sygemeldt

Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) fik sig noget af et chok efter en gåtur i Aalborg mandag morgen

Mandag kan være en hård dag for mange, og det blev den så sandelig også for Aalborg-borgmesteren, Thomas Kastrup-Larsen (S).

Tidligt i morges var han så uheldig at glide på 'et isbelagt fortov' i Fredericiagade i Aalborg, hvor han herefter faldt på højre side af kroppen. Derfor måtte han en tur på skadestuen.

Det skriver borgmesteren i et opslag på Facebook.

'Efter der var taget røntgenbilleder, stod det klar, at jeg har brækket fire ribben og fået en mindre punktering af højre lunge'.

'Så nu sidder jeg hjemme, er sygemeldt og i kraftig smertebehandling. Sikke en start på ugen', lyder konstateringen.

Det betyder, at Thomas Kastrup-Larsen skal holde sig i fuldstændig ro for at komme sig oven på det grimme styrt.