Uheldig fællesspisning: Over 100 studerende med maveonde

Mellem 100 og 150 ingeniørstuderende på Aarhus Universitets Katrinebjerg-afdeling har været ramt af symptomer som maveonde, diarré og hovedpine.

Det skriver TV 2 Østjylland.

De mange studerende er blevet ramt af symptomer efter et arrangement på studiet 25. august, hvor fællesspisning var en del af programmet.

Til TV 2 Østjylland fortæller formand for tutorforeningen for diplomingeniørerne på universitetet Jonas Hartung Tast, at det var i forbindelse med et rusarrangement, at tutorerne havde bestilt wraps til de nye og spændte studerende.

Efterfølgende har de taget kontakt til Fødevarestyrelsen, som undersøger sagen.

Også sket på Navitas

De over 200 wraps var bestilt hos Memets Delikatesse, og herfra havde også ingeniørstuderende på AU-afdelingen Navitas bestilt wraps til et rusarrangement, der fandt sted bare to dage før arrangementet på AU.

Også her blev flere ramt af symptomer på madforgiftning, skriver TV 2 Østjylland, som har talt med indehaveren af Memets Delikatesse, der fortæller, at Fødevarestyrelsen nu har været forbi for at tage prøver.

- Jeg kan dog ikke forestille mig, at det er min mad, der er noget galt med. Vi har solgt 1.000 andre ruller i vores butikker samme dag og ikke fået en eneste klage, siger Memet Kocak til mediet og tilføjer, at han har en glad smiley fra Fødevarestyrelsen.