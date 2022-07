Uheldig familie ramt at strejke: - Det værste sted at være strandet

Der er ingen andre muligheder for at komme hjem, lyder meldingen fra den triste familie

SAS-piloterne strejker fredag på femte døgn.

Det har medført hundredvis af aflyste flyafgange og kaos i lufthavne over hele Europa. Torsdag eftermiddag lød det så, at SAS og piloterne havde indgået en aftale om at flyve strandede gæster hjem.

Om Tor Haag og familien er blandt de passagerer, som nu skal hentes hjem, vides ikke, men andre muligheder har de i hvert fald ikke. De sidder nemlig fanget i det arktiske hav på øen Svalbard.

Den afsides ø Svalbard kan her skimmes i horisonten. Foto: Florian Ledoux/Siena Photo Awards

Ingen alternativer

Tor Haag rejste ifølge svenske Expressen til Svalbard i sidste uge sammen med sin mor og bror. De skulle være fløjet hjem med SAS tirsdag, men på grund af strejken er de stadig strandet på den norske ø langt oppe i Arktis.

- Det må være det værste sted at være strandet, for der er virkelig ingen vej hjem. Det er helt væk, siger 26-årige Tor Haag til Expressen.

Få minutter efter, at strejken var en realitet mandag klokken 12, blev det norske flyselskab Norwegians - som er eneste anden operatør med en rute til Svalbard - booket en uge frem.

- Der er ingen alternative ruter herfra. Ingen både, ingen biler. Det er meget frustrerende, siger Tor Haag.

Familien kunne ikke få hjælp af SAS til at komme med et andet fly.

Derfor var Tor Haag og familien nødt til at købe billetter til et Norwegian-fly om en uge. Dermed har hjemturen lange udsigter.

30.000 passager bliver dagligt berørt at strejken disse dage. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Håb for andre

Der er dog håb for andre strandede gæster, som sidder fast på SAS-destinationer.

Pilotforeningerne i SAS Pilot Group har nemlig stillet et forslag til SAS om at gøre en undtagelse fra strejken for at få charterturister hjem. Det tilbud takkede SAS omgående ja til, lød det fra pressechef i Danmark, Alexandra Lindgren Kaoukji, til Ekstra Bladet:

- Selvfølgelig. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe vores passagerer.

Nu mangler man dog stadig at få 250 flymekanikere, som er gået i sympatistrejke gennem Dank Metal, med i aftalen, før flyverne kan lette og hente strandede passagerer hjem.

Fredag morgen var hverken SAS eller Dansk Metal enige om, hvem der står med ansvaret for, at aftalen endnu ikke er lukket.

250 flymekanikere gik onsdag i sympatistrejke med piloterne.

Er dine ferieplaner blevet påvirket af SAS-piloternes strejke, kan du læse om dine muligheder her.