Uhyggelig bytur: Anine vågnede på sygehuset

Planen var, at Anine Bøgedal og veninderne skulle have en hyggelig bytur efter coronanedlukningen. I stedet vågnede den 21-årige aalborgenser på sygehuset. Nogen havde puttet stoffer i hendes drink

- Klokken var lidt i ét. Jeg kunne mærke, at der var noget galt. Det var en følelse, som jeg aldrig har haft før.

Veninden tog Anine under armen og fulgte hende ud af én af de mange natklubber i Jomfru Ane Gade.

- Og så fik jeg et blackout. Det næste, jeg huskede, var, at jeg lå i min lejlighed. Andet kan jeg simpelthen ikke huske.

Ordene kommer fra 21-årige Anine Bøgedal fra Aalborg, der fik sig en uhyggelig oplevelse efter sin seneste bytur. Som så mange andre unge havde Anine set frem til at give den gas i byen efter den seneste coronanedlukning, men aftenen endte i stedet på sygehuset i Aalborg.

Den unge aalborgenser skulle på arbejde dagen efter, og derfor var planen, at Anine blot skulle være på natklubben i nogle timer. Den 21-årige drak blot enkelte genstande, da hun skulle køre til sin arbejdsplads.

Men nogen havde puttet noget i hendes drink, for Anine havde aldrig haft denne følelse.

- Det var en ny følelse. Jeg har prøvet at være fuld, men det var en helt anden følelse i min krop. Jeg følte ikke, at jeg havde kontrol, siger hun til Ekstra Bladet.

Anines bytur i Jomfru Ane Gade endte på sygehuset i Aalborg. Foto: René Schütze

Vågnede på sygehuset

Anine Bøgedal vågnede første gang på badeværelset og hyperventilerede. Hun var bange, for situationen var fortsat kritisk.

- Det slukkede bare for mig. Jeg havde følelsen af, at jeg ikke kunne trække vejret. Jeg var mega bange.

Veninderne har efterfølgende fortalt den unge kvinde, at hun besvimede. Derfor havde Anine også svært ved at sætte ord på oplevelsen, da Ekstra Bladet talte med hende.

- Så vågnede jeg klokken fem om morgen på sygehuset. Det var ikke en sjov oplevelse.

- Jeg har aldrig haft denne følelse før. Min urinprøve var også negativ, og lægerne fortalte mig, at nogen havde smidt stoffer i min drink.

Holder pause fra byen

Den triste oplevelse fra byturen betyder nu, at Anine Bøgedal vil sætte de vilde fester og nattelivet på standby for en stund.

- Jeg har lovet mig selv og mine forældre, at jeg holder en pause fra byen. De var også bekymrede.

Anine fortæller også, at hun fremadrettet vil tænke tilbage på sin oplevelse, når hun beslutter sig for at gå i byen igen.

- Jeg vil tage ind på de små steder, og så vil jeg være et sted, hvor jeg altid kan være ved min drink.

- Hvad ligger til grund for, at du står frem?

- Jeg vil gerne opfordre alle til at melde sådan en oplevelse til politiet, så der kan blive gjort noget ved problemet. Det er ikke sjovt, afslutter 21-årige Anine Bøgedal.

Anine har valgt at holde en pause fra nattelivet. Foto: René Schütze

Tager problemet seriøst

Hos Nordjyllands Politi er man opmærksom på problematikken. Vicepolitiinspektør Sune Myrup siger til Ekstra Bladet, at politikredsen har modtaget 25 anmeldelser siden 2020 fra folk, der har oplevet at få puttet narkotika i deres drinks.

Ligeledes slår Sune Myrup fast, at Nordjyllands Politi ser seriøst på problemet.

- Vi tager det meget alvorligt, og såfremt der er efterforskningsmuligheder i sagerne, så forfølger vi disse muligheder. Vi har et tæt samarbejde med både restauratørerne og dørmændene, og vi er i løbende dialog med disse, i forhold til hvordan vi kan gøre det endnu mere trygt at gå i byen i Jomfru Ane Gade, siger han til Ekstra Bladet.

Derudover kommer vicepolitiinspektøren med en klar opfordring til gæsterne i nattelivet.

- Vi opfordrer til, at gæsterne i Jomfru Ane Gade ikke efterlader deres drinks uden opsyn, hvis de for eksempel skal på toilettet, og at man ikke modtager drinks fra personer, man ikke kender, afslutter Sune Myrup.