Uhyggelig forudsigelse: Inflationen kan eksplodere

Det er ikke kun herhjemme, at priserne er på himmelflugt.

I Storbritannien raser inflationen også. Frygten for recession fik tidligere i august Bank of England til at foretage det største rentehop i 27 år.

Herhjemme lå inflationen i juli på 8,7 procent. En ny forudsigelse fra den amerikanske storbank Citi får dog de danske skræktal til at se 'pæne' ud.

Tidligt næste år

De britiske forbrugerpriser ventes nemlig ifølge storbanken at være hele 18 procent højere i begyndelsen af 2023, end de var ved dette års start, skriver CNN.

'Spørgsmålet er nu, hvad politikerne kan gøre for at få skabe en indvirkning på både inflationen og realøkonomien', skriver økonom i Citi Bank Benjamin Nabarro i en note til kunderne.

Sidste gang, inflationen lå på 18 procent i Storbritannien, var i 1976.

Briterne må forberede sig på at skulle betale endnu mere for blandt andet mad og benzin de kommende måneder, hvis man skal tro Bank of Englands prognose for inflationen. Foto: Tolga Akmen/Ritzau Scanpix

Rammer 13 procent i oktober

Noget tyder altså på, at briterne fortsat har det værste til gode. Bank of England vurderer således, at inflationen - som er et udtryk for, hvor meget priserne stiger på et år - vil nå op på 13 procent allerede i oktober.

Samtidig vurderer centralbanken, at Storbritannien i fjerde kvartal i år vil tage hul på en periode med recession, hvor økonomien går tilbage i stedet for at vokse.

Derfor skal inflationen ned på et acceptabelt niveau, mener Andrew Bailey, der er chef for Bank of England.

- At få inflationen ned på to procent er vores førsteprioritet. Det må der ikke være tvivl om.

- Alle muligheder er på bordet i forhold til vores møde i september og efterfølgende, sagde han oven på rentestigningen i begyndelsen af august.

Her forhøjede Bank of England den ledende rente med 0,50 procentpoint, så den nu hedder 1,75 procent.

Normalt vil en renteforhøjelse styrke den lokale valuta, men denne gang var billedet anderledes.

Pundet faldt efter renteforhøjelsen med 0,6 procent over for euroen. Det skyldes formentlig den pessimistiske vurdering af den britiske økonomi det kommende år.