Uhyggelig katastrofe: Kæmper med brændende kemikalieskib

Sri Lanka er ramt af den værste miljøkatastrofe i landets historie.

Ved turistbyen Negombo er byens karismatiske karrygule sandstrand forvandlet til en grusgrav fyldt med plastik.

Katastrofen udvikler sig dag for dag, mens myndigheder arbejder i døgndrift for at slukke et brændende skib fyldt med kemikalier og kosmetikprodukter.

Skibet MV X-Press Pearl fra Singapore har ifølge The Guardian mandag brændt uafbrudt i 11 dage, og for hver time forværres den omfattende miljøforurening.

Miljøkatastrofen indtraf 20. maj, da et skib lastet med kemikalier brød i brand ud for kysten, hvor der nu er sat gang i et gigantisk oprydningsarbejde. Foto: Lakruwan Wanniarachchi/Ritzau Scanpix

Ifølge officielle kilder er de værste flammer under kontrol, men der høres stadig store eksplosioner fra skibet, som blandt andet har 25 tons salpetersyre, natriumhydroxid og andre farlige kemikalier ombord.

Den plastik, der nu fylder den fem kilometer lange turiststrand, stammer fra 28 containere med råvarer, der bliver brugt til at fremstille plastposer.

- Med de oplysninger, som vi har indtil videre, kan det her beskrives som den værste katastrofe i min levetid, lyder det fra Dharshani Lahandapura, som er formand for Marine Environment Protection Authority.

Store mængder plastik skal fjernes fra de omkringliggende strande i nærheden af hovedstaden Colombo. Foto: Lakruwan Wanniarachchi/Ritzau Scanpix

Srilankanerne har bedt om hjælp med at slukke branden på MV X-Press Pearl fra nabolandet Indien, som har sendt sin kystvagt for at bistå i slukningsarbejdet.

Landets myndigheder har beordret 1000 medlemmer af flåden i beskyttelsesdragter for at rydde op på stranden, som frygtes at have taget skade i så stort et omfang, at den bliver svær at redde.

Desuden frygter man, at udslippet af kemikalier og den massive plastikforurening kan true havets dyreliv. Døde fugle, havskildpadder og fisk er allerede begyndt at skylde op på stranden.

Regeringen i Sri Lanka har lovet at iværksætte en tilbundsgående efterforskning af katastrofen. Kaptajnen og de 25 besætningsmedlemmer fra MV X-Press Pearl forventes således afhørt i de kommende dage.