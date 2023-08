Uhyggelig sag: 14 hvaler døde

I løbet af få år er 14 hvaler og en delfin på mystisk vis omkommet i et canadisk akvarium - myndighederne undersøger sagen

Det populære canadiske akvarium og temapark Marineland er pludselig røget i hård modvind.

Parken, som er beliggende i Ontario-provinsen, har nemlig haft svært at holde sine havdyr i live, viser det sig.

Faktisk har intet mindre end 14 hvaler og en delfin mistet livet i akvariet siden 2019.

Det afslører The Candian Press, som via en aktindsigt er kommet i besiddelse af listen over de døde dyr.

160 besøg

Canadiske myndigheder har undersøgt parken siden 2020, efter dyrevelfærdsaktivister gang på gang har råbt op og anklaget parken for dyremishandling.

I alt er det blevet til over 160 besøg fra myndighederne siden da.

13 af de døde dyr er hvidhvaler, mens en spækhugger og en delfin også er på listen. Man kender endnu kun årsagen bag spækhuggerens død, som blev forårsaget af en infektion.

For resten af dyrene er dødsårsagen ét stort spørgsmål.

Afviser

Myndighederne har ikke ønsket at oplyse noget om dødsårsager til The Canadian Press.

De henviser i stedet til Marineland, hvis chef, Marie Holer, skriver følgende på parkens hjemmeside.

'Vi har meget erfaring med at sørge for vores dyrs velfærd og vil fortsætte med at prioritere deres sundhed og velvære.'