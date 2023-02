Uhyggelig tragedie: De har ikke taget os seriøst

Pigerne på Hjortholm: Et forældrepar fra Odense mener, at kommunen har svigtet i sagen, hvor deres datter har taget sit eget liv på en kostskole for udsatte børn

15-årige Zoubida drømte om en lys fremtid. Hun ville på gymnasiet, dernæst på universitetet. Hun ville være advokat, og så ville hun giftes og have to børn. En dreng og en pige.

Den lyse fremtid blev bare aldrig til mere end børneskrift på et hvidt stykke papir.

Som Ekstra Bladet tidligere i dag kunne fortælle, begik to piger nemlig i november selvmord på det socialpædagogiske opholdssted Hjortholm Kostskole på Sydsjælland, hvor de begge var anbragt.

Zoubida var den første.

- Det er svært at forklare, hvordan det føles, at ens barn dør, mens andre har haft ansvaret (for barnet, red.). Især når man selv har prøvet at sige, at der var noget galt, siger hendes far, Najib, til Ekstra Bladet.

- Og jeg håber, at vi ved at fortælle vores historie kan være med til at sikre, at ingen andre familier skal opleve det samme.

Zoubida tegnede dette mindmap over sin fremtid få måneder inden sin død. Foto: Anders Brohus

Gik hurtigt ned ad bakke

Ekstra Bladet har med familiens accept fået udleveret og gennemgået alle akter fra Zoubidas sag fra Odense Kommune.

Da Zoubida tog sit eget liv, havde hun været anbragt på Hjortholm i 13 måneder og ti dage.

Kommunen havde inden anbringelsen vurderet, at hjemmet var konfliktfyldt, og at ’familiens situation var præget af kulturelle forskelle i dansk og marokkansk måde at opdrage børnene på’.

Forældrene og Zoubida var indforstået med, at der skulle findes en løsning for deres datter, og derfor var anbringelsen også frivillig.

Af de kommunale sagsakter dateret før anbringelsen på Hjortholm Kostskole fremgår det, at Zoubida var en velbegavet pige.

Hun havde ifølge papirerne ingen konstaterede diagnoser eller misbrug, men var i mistrivsel og havde derfor 'behov for massiv støtte til at udvikle sig både socialt, følelsesmæssigt og fagligt'.

Den opgave kunne Hjortholm løfte, mente man.

Zoubida italesatte i forbindelse med det, skolen beskriver som et 'større sammenbrud' to måneder før sin død, at hun havde lyst til at tage sit eget liv. Det fremgår af et notat fra skolen, som også er tilgået Odense Kommune. I notatet står der også, at skolen fik 'aktiveret den hjælp hun havde brug for og ville have'. Foto: Rasmus Flindt Pedersen / PRIVATFOTO

- Vi var nede at se skolen og syntes også selv, det virkede som en god løsning. Jeg spurgte endda for sjov, om jeg også selv kunne få et værelse, siger Najib.

Men bare få måneder inde i anbringelsen begyndte det ifølge familien åbenlyst at gå ned ad bakke for deres datter.

- De ansatte på Hjortholm fandt hash, cigaretter og alkohol på Zoubidas værelse. Det havde vi aldrig oplevet før, og hun havde i hvert fald aldrig prøvet hash.

- Hun stak ofte af og kunne sagtens være væk i lang tid, og senere opdagede hendes mor, at hun skar i sig selv.

Blev ikke taget seriøst

At Zoubida havde et periodevist foruroligende misbrug af hash og var selvskadende under sin anbringelse på Hjortholm, fremgår også af hendes papirer.

Her fremgår det også, at skolens ansatte mistænkte hende for at lide af den psykiatriske lidelse borderline.

Zoubida nåede dog aldrig at blive udredt, ligesom hun heller ikke kom i behandling for sit misbrug.

Af et notat fra en samtale mellem Odense Kommune og skolen ses det, at skolen havde forsøgt at indstille Zoubida til ambulant misbrugsbehandling, men at det krævede, at hun var motiveret, hvilket hun ifølge skolen ikke var.

Pårørende til de to piger, som mistede livet på Hjortholm Kostskole, fortæller, at deres børn røg hash på skolen. Tidligere direktør for socialstyrelsen Knud Aarup, mener at det er for dårligt, hvis der florerer hash på sådanne institutioner

Og i et andet notat fra Hjortholm fra oktober 2022 står der, at Zoubida havde afvist den psykolog, skolen havde præsenteret hende for, på grund af dårlig personlig kemi.

Her fremgår det også, at hun skar i sig selv og havde udtrykt ønske om at blive udredt i psykiatrien, men at dette var blevet 'afvist af psykiatrien'.

Tidslinje 15. juli 2021 Ayda bliver anbragt på Hjortholm Kostskole, der er et socialpædagogisk opholdssted med en intern skole. 21. september 2021 Omkring tre måneder efter bliver Zoubida anbragt på Hjortholm, fordi kommunen vurderede, at hjemmet var for konflitfyldt. 19. juni 2022 Der bliver udarbejdet en børnepsykologisk undersøgelse på Ayda, der konkluderer, at Ayda ikke er 'velplaceret' på Hjortholm. 30. oktober 2022 I et notat fra Hjortholm Kostskole fremgår det, at Ayda hører stemmer, der ønsker, at hun skal tage sit eget liv. I notatet bliver det også beskrevet, at Ayda selv har gjort en pædagog opmærksom på stemmerne i hovedet, men at Ayda ikke føler, hun bliver taget seriøst. 1. november 2022 Zoubida tager sit eget liv på Hjortholm. 11. november 2022 Ti dage senere tager Ayda også sit eget liv. Vis mere Vis mindre

- Vi har forsøgt at råbe op

I Zoubidas sag findes der flere notater, der viser, at hendes forældre flere gange gjorde kommunen opmærksom på, at de var dybt bekymrede for Zoubidas udvikling.

Senest i juni 2022, hvor moren i et opkald til Odense Kommune klart udtrykte, at hun ikke mente, at skolen gjorde sit arbejde godt nok, og at hun ville have, at hendes datter blev anbragt et andet sted og kom i behandling i psykiatrien.

- Skolen og kommunen har ikke kompetencerne. Skolen er ligeglad med børn, siger Najib.

- Vi har forsøgt at råbe op, men sidder tilbage med en følelse af, at kommunen har lyttet mere til skolen end til os.

Det var ifølge Zoubidas forældre, Khadija og Najib, åbenlyst, at deres datter ikke fik det bedre af at være anbragt på Hjortholm Kostskole - tværtimod. Foto: Anders Brohus

Kommune afviser interview

Najib og Khadidja har givet skriftlig tilladelse til, at Odense Kommune kan forholde sig til kritikken og udtale sig i deres sag til Ekstra Bladet.

Kommunen har dog afvist at svare på nogen spørgsmål, fordi de 'principielt ikke udtaler sig i konkrete personsager'.

I et skriftligt svar fra kommunens familie- og forebyggelseschef, Sonja Serup, lyder det:

'Vi har gennemgået Ekstra Bladets spørgsmål og udtaler os i dette tilfælde heller ikke af hensyn til afdøde og hendes familie. Vi vil dog gerne udtrykke vores dybe medfølelse med familien i denne ulykkelige situation.'

Den dybeste medfølelse

I en skriftlig udtalelse skriver Hjortholm Kostskoles forstander, Michella Rasmussen, at de har 'den dybeste medfølelse for de berørte'.

'De involverede kommuner, socialtilsynet samt eksterne rådgivere har bakket massivt op om institutionens håndtering, som er sket i overensstemmelse med den tilgående rådgivning,' skriver hun videre.

Michella Rasmussen understreger desuden, at Hjortholm ikke har noget 'ønske om eller behov for at påbegynde eller forlænge anbringelser, der ikke tjener den anbragtes bedste.'

Ekstra Bladet bringer kun fornavne på pigerne og deres forældre af hensyn til øvrige efterladte og på grund af sagens karakter. Ekstra Bladet er bekendt med alle medvirkendes fulde identitet.

Læs om Ekstra Bladets etiske overvejelser her.