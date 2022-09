Uhyggelig video: Forlystelse styrter mod jorden

Flere er kommet til skade i en ulykke i en forlystelsespark i Indien søndag.

Det skriver New York Post.

Hændelsen fandt nærmere bestemt sted i forlystelsesparken Phase 8 i Mohali-distriktet i Punjab.

I en video af ulykken, som du kan se herover, ser man, hvordan den tallerkenformede forlystelse drejer rundt højt oppe.

Pludselig styrter den adskillige meter mod jorden og lander så tungt, at de mange gæster i forlystelsen hopper op og ned i sæderne.

Nogle ser sågar ud til at flyve ud af deres sæder, til trods for at de er fastspændt. Flere tilskuere ses flygte skrigende fra stedet.

Politiet efterforsker

Ifølge Hindustan Times er mindst 10 personer, herunder 5 børn, kommet til skade i ulykken.

Ingen er dog i livsfare, skriver mediet.

Arrangøren bag forlystelsesparken, som var sat op midlertidigt, understreger, at man vil samarbejde med politiet.

- Vi vil finde ud af, hvordan det her er sket. Det ser ud til, at der har været et teknisk problem, siger arrangøren, hvis navn er Sunny Singh.

- Vi har tidligere afholdt adskillige lignende arrangementer, men det her er aldrig sket før, fortsætter han.

Øjenvidner beretter til Hindustan Times, at der ikke var nogen ambulancer på stedet.

- Vi bragte de skadede på hospitalet, siger Jaspreet Kaur.

Politiet efterforsker sagen.