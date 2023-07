Uhyggelige billeder: Oversvømmelse rammer Taj Mahal

Det voldsomme vejr i Indien rammer nu et af verdens syv vidundere

Det nordlige Indien er ramt af massive oversvømmelser, som nu er nået til Taj Mahal.

Yamuna-floden, som løber forbi den ikoniske turistmagnet, er gået over sine bredder og når nu monumentets ydermure.

Også en have bag Taj Mahal, et af verdens syv vidundere, skulle være oversvømmet.

Det skriver CNN.

Sker aldrig

Ifølge eksperter er det yderst sjældent, at floden når ydermurene ved Taj Mahal, som besøges af millioner og atter millioner turister årligt.

Faktisk nåede Yamuna-floden, som er en biflod til Ganges, allerede i sidste uge sit højeste niveau nogensinde.

Yamuna-floden når stort set aldrig op til Taj Mahals ydermure. Foto: Pawan Sharma/AFP/Ritzau Scanpix

Archaeological Survey of India, som vedligeholder monumentet, beroliger dog med, at Taj Mahal for nuværende ikke er truet af oversvømmelsen.

Det bliver værre

Verden over hærges byer og lande af voldsomt vejr. Indien er ifølge FN's klimapanel et af de lande, der bliver ramt hårdest af klimaforandringerne.

I de kommende uger fortsætter risikoen for oversvømmelser således i den nordlige del af landet, alt imens Sydeuropa smelter i en hedebølge, og folk dør på stribe på grund af oversvømmelser i Sydkorea.

- Resten af sommeren bør være et kæmpe wakeupcall. Alt vil blive værre fra nu af, og hver sommer vil blive værre end den før, siger klimaforsker ved Nasa Peter Kalmus til CNN.