Uhyggeligt fund: Død hval havde 40 kilo plastik i maven

En ung hval, der blev fundet skyllet op på stranden i Filippinerne, er død af dehydrering og sult efter at have slugt hele 40 kilo plastik. Det har eksperter fastslået efter at have lavet en obduktion på hvalen.

Det skriver flere medier heriblandt CNN, BBC og New York Times

Her bliver den døde hval fundet, og man kan tydeligt se diverse former for plastik i hvalens mave. (Foto: D' Bone Collector Museum Inc.)

Marinebiologen og miljø-eksperten Darrell Blatchley har til CNN forklaret, at den unge hval af arten 'Småhovedet hval' viste tydelige tegn på dehydrering og sult, og at den havde kastet blod op før den døde.

Darrell Blatchey, der er præsident og stifter af 'D' Bone Collector Museum', et naturhistorisk museum i den filipinske by Davao, fortæller, at hans team i fredags fik en melding omkring en død hval, der var skyllet op på stranden ved byen Mabini. Hvalen blev hurtigt fragtet til museets lokaler, hvor der blev foretaget en obduktion, der med sikkerhed har fastslået, at hvalen døde, fordi den har slugt alt for meget plastik.

Her skal hvalen obduceres. (Foto: D' Bone Collector Museum)

Blatchley har også i detaljer forklaret det uhyggelig fund i hvalens mave:

- Der var cirka 40 kilo plastik i hvalens mave. Det drejede sig blandt andet om ris-sække, indkøbsposer, og store plastikposer fra banan-plantager, forklarer Darrell Blatchley.

I en udtalelse har 'D' Bone Collector Museum' udtalt, at de aldrig nogensinde før har registreret så meget plastik i maven på en hval, og det uhyggelige fund blev beskrevet som afskyeligt.

Sådan så den døde hval ud, da den blev fundet skyllet op på en strand. (Foto: D' Bone Collector Museum)