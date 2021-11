Uhyggeligt fund i hus

I april sidste år fandt politiet i Las Vegas et lig begravet i en have.

Det viser sig, at det er liget af Lucille Payne, som. de mener, er død ubemærket i eget hus i Las Vegas.

Hun skulle have ligget i huset i to år, før hun blev fundet af en gruppe hjemløse, som valgte at partere hende og begrave hende overfladisk i haven til huset.

Det skriver NBC News.

Hun skulle have været død i flere år, inden gruppen af hjemløse fandt hende. Foto: Ritzau Scanpix

Alene i verden

Ifølge politiet skulle de hjemløse have boet der, og altså ikke fortalt nogle om Paynes dødsfald.

Der er ingen mistænkte i sagen, som kan blive tiltalt for svindel eller tyveri. Hvis de hjemløse findes, kan de blive tiltalt for at have solgt Paynes bil og upassende begravelse.

- Efter de har fundet hende, er flere personer blevet enige om at partere kroppen og begrave hende. Derefter bruger de hendes økonomiske midler op. De solgte hendes ejendele på uredelig vis, lyder det fra efterforsker Ray Spencer.

Efterforskerne mener, at Paynes fravær ikke blev bemærket, fordi hun boede alene, ikke havde nogle nære slægtninge og havde regningerne sat til automatisk betaling.

Troede, det var mord

Naboerne har efterfølgende sagt, at boligen fremstod tom i årevis.

Det var et tip, politiet fik i april, som fik sat dem på sagen. Naboerne fortalte efterforskerne, at de hørte gravelyde fra haven.

De fandt hende begravet ikke særlig dybt, og troede i første omgang, at hun var blevet myrdet, fordi retsmedicineren fandt mærker fra stump vold.

Siden er dødsårsagen ændret til ubestemt.