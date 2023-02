Uhyggeligt fund: Lig fundet i flyvrag på aktiv vulkan

Redningsfolk har fundet ligene af alle fire personer om bord på et lille fly, der sidste uge styrtede ind i en aktiv filippinsk vulkan

300 meter fra krateret på den aktive vulkan Mayon på Filippinerne gjorde et eftersøgningshold forleden et uhyggeligt fund.

Myndighederne har således torsdag bekræftet fundet af fire lig. Det skriver BBC.

Der er tale om to filippinske piloter og to australske passagerer, og fundet er gjort efter et flystyrt på den filippinske vulkan.

Kort efter afgang lørdag forsvandt Cessna 340-flyet, da det var på vej mod Manila. Man fandt senere selve flyvraget på vulkanen.

Siden søndag har et eftersøgningshold gennemsøgt Mayon-vulkanens skråninger for sikkert at hente ligene.

Efter eftersøgningen har man nu fundet og bekræftet dødsfaldet på fire mennesker, der sad i flyet, da det styrtede.

De to australske borgere arbejdede som konsulenter for det filippinske elselskab Energy Corp.

Årsagen til flystyrtet er endnu uvis, men lokale myndigheder arbejder på at finde frem til den.