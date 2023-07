Uhyggeligt fund: Miner dukket op i dansk bugt

Søfartsstyrelsen oplyser, at der er fundet to britiske bundminer i Køge Bugt. De kan være farlige, lyder det

Et par sprængfarlige fund er blevet gjort i Køge Bugt.

Her er intet mindre end to bundminer dukket op i forbindelse med havbundsundersøgelser, som i øjeblikket bliver foretaget som led i anlægningen af en vindmøllepark.

Minerne er fundet midt i bugten forholdsvis tæt på hinanden, fremgår det af Søfartsstyrelsens søkort over 'aktive efterretninger for søfarende'.

Britiske bundminer

Søfartsstyrelsen bekræfter fundet af de to miner, som ifølge førnævnte søkort 'kan være farlige'.

'Forsvaret har oplyst Søfartsstyrelsen om, at der er fundet britiske bundminer i forbindelse med en undersøgelse af havbunden for miner, ammunition og så videre forud for anlæggelse af en vindmøllepark i Køge Bugt. Forsvaret vil bortskaffe de fundne miner,' skriver styrelsen i en mail til Ekstra Bladet.

De to bundminer er fundet tæt på hinanden midt i bugten, viser Søfartsstyrelsens kort over aktive efterretninger. Foto: Skærmbillede

Annonce:

Minerne er blevet fundet under en såkaldt UXO-undersøgelse, som er en proces, hvor havbunden bliver skannet for genstande, der endnu ikke er eksploderet og potentielt kan være af fare for byggeprojekter og lignende.

Forbud

Med fed skrift understreger Søfartsstyrelsen på sin hjemmeside, at der 'indtil videre' kun er fundet to miner.

Da der er en risiko for, at de er farlige, er der således 18. juli blevet oprettet et forbudsområde inden for en afstand af en halv sømil fra hvert fund.

'I forbudsområderne er der forbud mod uvedkommende sejlads, dykning, ankring, fiskeri og arbejder på havbunden,' skriver Søfartsstyrelsen.

Styrelsen oplyser, at man for nuværende ikke har fået flere oplysninger om sagen. Ekstra Bladet har stillet Forsvaret en række spørgsmål, som det endnu ikke er lykkedes at få svar på.