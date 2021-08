Uhyggeligt masseskyderi: Her er gerningsmanden

Jake Davison, 22 år, skød og dræbte torsdag 12. august fem mennesker i den britiske by Plymouth. - Hans mor var et af ofrene, lyder det fra politiet

Politiet fortæller nu mere om den gerningsmand, som skød og dræbte to kvinder, to mænd og et treårigt barn torsdag i den britiske by Plymouth.

Det skriver BBC.

Jake Davison var kun 22 år gammel, da han valgte at skyde og dræbe fem mennesker inklusiv sin egen mor, for derefter at tage livet af sig selv.

Seks minutter

Ifølge Devon og Cornwall politi skød og dræbte Jake Davison torsdag aften 12. august sin mor, 51-årige Maxine Davison i hendes hjem i Plymouth. Efter at have skudt og dræbt hende gik Davison ud på gaden, hvor han skød og dræbte en tre-årig pige, Sophie og hendes far, 43-årige Lee Martyn.

Han gik videre og skød en kvinde på 53 år og en 33-årig mand på Biddick Drive. De er begge stadig er indlagt med 'ikke-livstruende' skader.

Davison gik herefter videre til en park, hvor han skød og dræbte en 59-årig mand og efter en 66-årig kvinde. Stephen Washington og Kate Shepherd.

Til sidst vendte Jake Davison geværet mod sig selv og tog sit eget liv.

Alt dette skete på bare cirka seks minutter.

Intet motiv

Det har endnu ikke lykkes politiet at identificere et motiv, men de går nu i gang med at gennemsøge gerningsmandens computer for at prøve at finde et motiv.

I online videoer taler Davison om at være 'slået helt ned' og 'slået ud af livet'.

Politiet er lige nu tilstede ved 13 forskellige lokationer, og de gennemser Davisons computer og opslag på forskellige sociale medier som en del af efterforskningen.