Uhyggeligt studie: Mange flere 'unge' får kræft

Kræfttilfælde hos personer under 50 år er steget med knap 80 procent siden 1990, konkluderer et nyt, verdensomspændende studie

Der er skræmmende kræft-nyt.

Det er nok ikke nyt for nogen, at folk i alle aldre kan få kræft, men ny forskning viser nu, at flere og flere personer under 50 år bliver ramt af den alvorlige sygdom.

Faktisk er antallet af kræfttilfælde hos folk i alderen 14 til 49 steget med hele 79 procent siden 1990.

Det skriver The Guardian på baggrund af et nyt studie, som er publiceret i BMJ Oncology.

Over en million døde

Studiet, som er det hidtil største af sin slags, viser, at der i 2019 blev registreret 3,26 millioner kræfttilfælde i aldersgruppen verden over. Til sammenligning lå tallet i 1990 på 1,82 millioner.

Forskerne har analyseret data fra 204 lande med fokus på 29 forskellige kræfttyper.

Antallet af kræftforløb med dødelig udgang er ligeledes steget med 27 procent i perioden. I 2019 mistede 1,06 millioner personer livet til kræft, lyder det.

Annonce:

Årsagerne bag stigningen er forskerne fortsat ved at afklare. Livsstil - eksempelvis om man ryger eller ej - er dog afgørende, hvis man vil undgå sygdommen, påpeger studiet.

Maner til ro

Særligt tilfælde af tidlige stadier af prostata- og luftvejskræft har været stigende i perioden, mens færre har fået kræft i leveren.

The Guardian har talt med kræftforsker Claire Knight, som ikke selv har deltaget i studiet. Hun påpeger, at man endnu ikke kender årsagen til stigningen og maner derfor til ro.

- Kræft er primært en sygdom, der rammer folk i en ældre alder, uanset hvor alarmerende dette studie kan virke. Størstedelen af ​​nye kræfttilfælde på verdensplan bliver diagnosticeret hos personer i alderen 50 år og derover, slår hun fast og fortsætter:

- Hvis folk er bekymrede for at få kræft, er der masser af ting, man kan gøre for at reducere risikoen, såsom ikke at ryge, have en balanceret kost, få masser af motion og opholde sig sikkert i solen.