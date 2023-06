Uhyggeligt studie skaber vrede i Tyskland

Et stort antal af unge mænd i Tyskland mener, at det er acceptabelt at slå sin kvindelige partner under et skænderi

Er vold mod kvinder acceptabelt?

Svaret burde være ligetil. Men syd for grænsen slår et nyt studie fast, at det langt fra er tilfældet.

En tredjedel af 1000 adspurgte mænd i alderen 18-35 år mener nemlig, at det er i orden, hvis man ved lejlighed har hævet hånden mod sin partner under et skænderi.

Demonstration i byen Hameln i 2016, efter en kvinde var blevet bundet bag en bil og trukket 250 meter ned ad en vej. Foto: Julian Stratenschulte/Ritzau Scanpix

Foruroligende tal

I studiet, som blandt andet Westdeutsche Allgemeine Zeitung og CNN har publiceret, lyder det således, at 33 procent af de adspurgte mænd synes, vold mod kvinder kan være i orden.

34 procent tilkendegiver endda, at de tidligere har slået deres kvindelige partner.

Derudover mener halvdelen af mændene blandt andet også, at der ikke ønsker et forhold til en kvinde, som har dyrket sex med mange forskellige partnere.

Skarp kritik

Resultaterne af studiet, som er foretaget af hjælpeorganisationen Plan International, har vakt stor kritik fra alle leder og kanter.

Blandt andet fra Organisationen for Lighed i Tyskland. Her er man decideret chokeret over studiets konklusioner.

'Ifølge en undersøgelse fra Plan International finder hver tredje ung mand vold mod kvinder 'acceptabel'. Dette skal hurtigt ændres!', lyder det i et tweet.

Ifølge tal fra Tysklands føderale kriminalpoliti (BKA) var 115.000 kvinder i Tyskland ofre for partnervold i 2021.

Tyskland har samtidig en af ​​de højeste rater af kvindedrab i Europa.