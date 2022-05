Uhyggeligt tidsforløb i Uvalde: 'Send venligst politiet nu'

Politiet i Texas erkender nu, at de ikke handlede, som de burde have gjort under skoleskyderiet i Uvalde i tirsdags

Under skoleskyderiet i Uvalde, Texas i tirsdags ringede elever inde fra skolen og bad om, at politiet skulle komme ind og hjælpe dem ud af det mareridt, de befandt sig i.

Men fordi betjentene stadig mente, at gerningsmanden var i gang med at skyde, valgte de ikke at storme et klasseværelse på skolen.

Men det erkender politiet nu er en fejl.

- Hvis jeg mente det ville hjælpe, ville jeg sige undskyld, sagde Steven McCraw, der er sikkerhedschef i Texas, under en pressekonference fredag.

Steven McCraw er sikkerhedschef i Texas. Foto: Marco Bello/Ritzau Scanpix

Ventede 40 minutter

Steven McCraw bekræftede, at eleverne inde på skolen måtte vente 40 minutter, fra politienheden ankom til skolen, før de besluttede at storme klasseværelset, hvor gerningsmanden havde barrikaderet sig selv.

Den ledende officer, der ankom til stedet under skyderiet, tog den beslutning at vente til skolens pedel ankom med nøglerne. Begrundelsen lød, at man ikke mente, der var nogle børn i fare, eller at der ikke var flere børn i live.

På pressekonferencen fredag præsenterede Steven McCraw de nødopkald, som eleverne foretog inde fra skolen, mens gerningsmanden var i gang med at skyde løs.

Stigende vrede

Ikke nok med at man undlod at storme skolen tidligere, så stiger den offentlige vrede i USA også over, hvordan forældrene til børnene blev behandlet.

Mens de ventede i frustration ude foran skolen for at finde ud af, om deres børn stadig var i live, blev nogle tacklet og lagt i håndjern. Myndighederne har også haft svært ved at kortlægge det præcise tidsforløb for dagen.

Fredag sagde guvernøren i Texas, Greg Abbott, at han var sur over, at han var blevet vildledt om oplysninger, som han havde offentliggjort på et pressemøde tirsdag.

- Som alle har erfaret, viste den information, jeg fik, sig delvist at være unøjagtig, sagde han.