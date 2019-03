Ukendt maleri solgt til vild overpris: - Det er lavet af en ferm kunstner

Mandag blev et maleri solgt for én million kroner på Bruun Rasmussen kunstauktioner, og der kan være tale om en etableret kunstner, ja faktisk er der mulighed for, at det er en af 1600-tallets største, der står bag maleriet.

Sådan lyder det fra Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst.

Ekstra Bladet har bedt ham om at kigge på maleriet, efter det er kommet frem, at maleriet fik hammerslag på den skyhøje pris, selv om det kun var vurderet til 4000 kroner.

Mikkel Bogh peger på, at det enten er en skitse til et vægmaleri. Alternativt er det en kopi af et vægmaleri. Men sikkert er det ifølge direktør, at maleriet er fra 1600-tallet, og at det er malet af en 'ferm kunstner.'

- Det peger i retning af en etableret kunstner. Der er en bue over maleriet, hvilket tyder på at det er et arkitekturelement, der kunne være blevet malet over en dør eller en port i et slot. Man ville typisk lave en olieskitse i denne størrelse til det formål. Det ville være en af de ret etablerede kunstnere, der ville få sådan en opgave. Men om det er den største af dem alle - Charles le Brun, der var ansat ved solkongens hof og arbejdede for de aller rigeste mennesker - det er svært at sige, siger han.

Mysteriet på bagsiden



Oppe i venstre hjørne bagpå maleriets ramme er et lille skilt, hvor der står le Brun. Men det kan enhver skrive, lyder det fra kunstekspert Mikkel Bogh. Foto: Bruun Rasmussen

Han udtaler på efter at have set maleriet på en computerskærm, og det er derfor de forbehold, der naturligt følger med, at han udtaler sig.

Siden mandag er der blevet spekuleret i, om maleriet er malet af Charles le Brun, fordi der på bagsiden er et lille mærke, hvor der tilsyneladende står 'spanier' og 'le brun'. Det skal man dog ikke lægge sig meget i, siger Mikkel Bogh:

- Det kan enhver skrive. Jeg kan også skrive Leonardo bagpå en tegning, som min datter har lavet. Det har ikke nogen særlig autoritet, at der står det. Hvis du går ned i vores store tegningesamling står der også på de gamle passepartoutrammer, hvad forskellige har gættet på gennem årene. Det er sådan, at man gør - skriver ude i kanten, hvem man mener, at det er, siger Mikkel Bogh.

Der kan være forskellige interesser i at påføre navnene bagpå værkerne. Den ene del er gætterierne på, hvem det er. Den anden del er for at opskrive værdien:

- Det er klart, at et maleri af en 'ukendt kunstner' ikke er det samme værd som et maleri af le Brun, der var kongen af maleriet i Frankrig i 1600-tallet. Han var direktør for gobelinfabrikkerne, og han udsmykkede hele Versailles. Han var en kæmpe kanon.

Muligheden er der

Men museumsdirektøren tør ikke at afvise fuldstændig, at der er tale om Charles le Brun:

- Jeg stiller mig stærkt tvivlende over for, om det er et le Brun-maleri. Men jeg vil også godt sige, at det ikke bare er et amatør-maleri. Man kan godt se, at det er lavet af en ferm kunstner. Og hvis det ikke er lavet af le Brun selv, kan det være malet af en, der har kendt ham. Han grundlagde kunstakademiet i Frankrig, og det dannede model for de andre akademier herunder også det i Købenavn.

- Det betyder, at det kan være svært at se, om det er le Brun selv, eller om det er en af hans efterfølgere. Men sandsynligheden for, at det er ham, er ikke stor, omend det ikke kan udelukkes.

Samtidig peger Mikkel Bogh på, at der kan sidde eksperter i udlandet, som har en anden viden, end de anerkendte eksperter hos Bruun Rasmussen:

- Det kan være, at der sidder en connaisseur, der har et langt større detailkendskab til le Brun, end jeg har.

Kan dukke op igen

- Det kan godt være, at der sidder en museumsdirektør et sted i udlandet og har vurderet, at dette er med 80 procent sikkerhed le Brun. Og så er det nogen, der har penge nok til at foretage købet. Der er også en vis sandsynlighed for, at det er en kunsthandler, der mener at kunne forsvare at sælge dette videre som le Brun for eksempelvis 1,5 million kroner. Vi ved det ikke, men det er sådan, at det fungerer.

Mikkel Bogh gætter på, at det er en etableret kunsthandler

- Det er ofte professionelle kunstkøbere, der opkøber sådanne værker med henblik på at sælge dem videre. Når de har købt sådan et maleri, går der et arbejde i gang med at hyre eksperter for at sandsynliggøre, at det er le Brun. Og når det er stadfæstet, går man enten til et museum eller sender det på en ny auktion og sælger det som en le Brun.

- Det er ikke usandsynligt, at det dukker op igen om et par år som et værk, der er tilskrevet le Brun. Og hvis man, der har købt det, er meget heldige, kan de dokumentere, at det er ham.

Bruun Rasmussen ønsker ikke at fortælle, hvem køber eller sælger er. Lige nu venter auktionshuset på, at pengene bliver overført, så handlen officielt er gået igennem.