Uklart om ulovlig strejke i DSB bliver til noget

Det er tidligt mandag morgen uklart, om den bebudede arbejdsnedlæggelse blandt ansatte i DSB, vil blive gennemført.

En gruppe anonyme DSB-ansatte har tidligere meddelt, at de fra klokken 04.00 mandag morgen ville indlede en strejke. Af frygt for deres fremtid ønsker personerne ikke at stå frem med navn.

Ekstra Bladet har mandag morgen forgæves forsøgt at indhente en kommentar til situationen fra DSB's pressevagt for at få et overblik over situationen. Men her blev telefonen ikke besvaret.

Der er tidligt mandag morgen ikke meddelelser på DSB's hjemmeside om, at togdriften er indstillet.

Stridigheder mellem parterne

Heller ikke på Dansk Jernbaneforbunds hjemmeside er der aktuelle opdateringer, som kan belyse situationen.

DSB har søndag udtalt, at man som udgangspunkt får ud fra, at togene kører normalt. DSB opfordrer dog til, at man tjekker hjemmesiden eller Rejseplanen, før man skal ud at rejse.

Det er angiveligt stridigheder blandt Dansk Jernbaneforbund og DSB om tillidsmandsordningen, der har udløst utilfredshed blandt de ansatte i DSB.

Ifølge Dansk Jernbaneforbund har de ansatte i DSB ikke længere tillidsfolk pr. 1. april.

Denne påstand bestrides af ledelsen i DSB.