Ukraine har opbrugt deres våbenlager

Efter mere end 100 dages krig har Ukraine nu opbrugt deres lager af våben fra Sovjet-tiden.

Og faktisk ikke bare Ukraines lager - men verdens lager.

Det skriver det norske nyhedsmedie VG.

Afhængige

Ukraine har bygget meget af sit forsvar op på det standardudstyr, som var tilbage efter Sovjetunionens kollaps i 1991.

Det gælder både lette våben, kampvogne og haubitser.

Men efter flere måneders krig, har Ukraine opbrugt deres eget lager af millitærudstyr. Derfor er de afhængige af de våben, som landet har fået tilsendt af blandt andet USA og Vesten.

Alt opbrugt

Fra starten var Vesten tilbageholdende med at forsyne ukrainerne med avancerede våben, da man frygtede, at dette kunne udløse en direkte konflikt mellem Rusland og NATO, og at avanceret våbenteknologi kunne falde på russiske hænder, skriver VG.

I stedet fik ukrainerne deres allieredes lager af russisk og sovjetisk udstyr.

Men nu er lageret af sovjet-udstyr tomt - og det gælder i hele i verden, siger en amerikansk tjeneste person til nyhedsbureauet AFP.

