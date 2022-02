Ukrainer i Danmark - Der flyver kampfly henover min familie

For mange Ukrainer bosiddende i Danmark er situationen fuldstændig surrealistisk. Mens de trygt kan stå op hver dag, kæmper deres familie for overlevelse i hjemlandet

I den lille sydjyske by Vejen er stemningen præget af de første tegn på forår og solens stråler, som skinner fra en smuk, næsten skyfri himmel.

Men i stuen hos 38-årige Oksana Paust er stemningen helt anderledes trygget.

I en by nær hovedstaden Kiev i Ukraine befinder Oksanas forældre og bror sig nemlig.

Oksana Paust har ikke sovet mange timer siden krigen brød ud i Ukraine. Både hendes bror og forældre er stadig hjemme i hjemby, som ligger nær Kiev. Foto: Ernst van Norde

- Min familie fortæller mig, hvordan russiske fly flyver lige henover hovederne på dem. Og for få dage siden - da det hele startede - blev en militærbase i mine forældres by på bombet.

- Det er fuldstændig surrealistisk, og jeg tror stadig, jeg er chok, siger Oksana Paust tydeligt berørt.

Siden 2006 har Oksana Paust boet i Danmark. Sammen med sin lille søn på tre år bor hun i dag i Vejen.

Vil ikke forlade Ukraine

Selvom man hører om mange tusinde ukrainske flygtninge, der forsøger at forlade landet, er det ikke situationen for Oksanas familie.

- Jeg vil så gerne hente dem herhjem, men det er ikke så simpelt, siger Oksana og kigger alvorligt ud i luften.

Begge albuer er placeret på det lyse spisebord, det mørke hår er trukket tilbage i en fletning, og øjnene er trætte.

- Mine forældre er for dårlige til at rejse, og det er farligt at bevæge sig igennem Ukraine. Men de har heller ikke lyst. Ukraine er der, hvor de har hele deres liv og alt det, som de har arbejdet og kæmpet for.

Ifølge Oksana Paust har Ukraine brug for hjælp fra Vesten. - Sanktioner hjælper ikke noget. Vi har brug for hjælp i luften. De har bombarderet alle vores fly allerede den første dag, siger den 38-årige dansk-ukrainer. Foto: Ernst van Norde

Fere gange om dagen og om natten snakker Oksana Paust med sin familie.

- Min mor hun græder konstant, når jeg snakker med hende. De er bange, og ingen af os ved, hvordan i morgen ser ud.

- Jeg fungerer heller ikke, og jeg tjekker min telefon konstant - både dag og nat, siger Oksana, der måtte tage hjem fra arbejde fredag, fordi hun var for berørt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vil aldrig overgive sig

Selvom Oksana helst ikke vil tænke tanken, at Rusland muligvis kan invadere hendes hjemland, er hun sikker i sin sag.

Det bliver ikke permanent.

- Ukraine vil aldrig overgive sig til Rusland - heller ikke, hvis det lykkedes Putin nu. Så vil Ukraine være et land i krig, indtil vi får vores frihed igen.

På sin højre arm har Oksana Paust tatoveret Ukraines nationale symbol. Det fik hun tatoveret da Putin i 2014 annekterede Krim halvøen. Foto: Ernst van Norde

Samme øjeblik går døren til stuen op. En veninde til Oksana, som også kommer fra Ukraine, træder ind i rummet.

- Jeg kan ikke få fat i min mor, siger hun desperat.

- Hun ringede og sagde, at alarmerne var gået. Det er en halv time siden. Nu kan jeg ikke ringe hende op.

Stemningen mellem de to veninder er intens, men de kan intet gøre.

- Vores liv lige nu er svært at beskrive. Jeg vil så gerne kunne hjælpe, men jeg er ingen kamp-kvinde. Jeg kan ikke håndtere et våben. Vi kan ikke gøre andet, end at sende penge, siger Oksana til sidst.