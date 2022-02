Ukrainer på fronten: - Alt er ødelagt her nu

VODYANE, UKRAINE (EKSTRA BLADET): - Der er ude af mine hænder, forklarer 67-årige Nikolaj, der står og hugger brænde i vejkanten i byen Vodyane nær den ukrainske frontlinje.

Det er dyrt at varme huset op, og da der ikke var mere brænde og ingen penge, så tog 67-årige Nikolaj fat i sin økse og begyndte at hugge brænde af træerne i vejkanten. Han er veteran fra den sovjetiske hær.

- Alt er ødelagt her nu, som du kan se, siger Nikolaj og peger på nabohusene, som alle er ramt af krigen. De få, der står fint tilbage, har også været ødelagt.

Han beklager sig også over de mange problemer.

- Der er ikke altid vand, der er ingen butikker, men det gør faktisk heller ikke det store, siger han.

For Nikolaj har ingen penge. Han får 2.000 hryvnia, omkring 500 kroner om måneden i pension. Om vinteren går halvdelen til at varme huset op. Dernæst skal han betale el, mad og så videre.

- Rusland kan angribe hvert eneste øjeblik. Jeg tror, at det er 50-50, om de gør det. Hvis de angriber, så bliver vi til pulver, men jeg bliver alligevel. Jeg har ikke noget sted at tage hen.

- Det er det samme med dem på den anden side. Alle os borgere er i samme båd.

- Jeg har ondt

62-årige Fedor står lænet over sit stakit nær den ukrainske frontlinje og råber. Han vil gerne i kontakt med Ekstra Bladet og er mildt sagt utålmodig.

Han bor i et lille hus i byen Vadyane nær den ukrainske frontlinje, og han er ved at have ondt i benene over at vente.

- Undskyld, jeg råbte, men jeg har ventet på jer. Jeg kan ikke blive hængende her. Jeg har ondt i benene, siger Fedor, der ikke vil give sit efternavn og har haft krigen tæt inde på livet.

Hans datters mand blev ramt af skud i den ukrainske hovedstad Kyiv tilbage i 2014 ved Maidan Revolutionen, da hundredtusindvis gik på gaden for at fjerne den daværende præsident Viktor Janukovic. Det blev startskuddet for krigen i Østukraine.

Hans eget lille hus har været ramt af fragmenter fra morterangreb, og området her var kortvarigt under separatisternes kontrol tilbage i 2014.

62-årige Fedor ønsker fred mere end noget andet. Han er ikke sikker på, at Rusland rent faktisk vil angribe igen. Men hvis de gør, så bliver han her. Det er hans hjem. Foto: Emil Filtenborg

- Hvad er liv, og hvad er død? Jeg kan snart ikke kende forskel længere. Jeg ved faktisk ikke, om jeg kan kalde mit liv for et liv. Jeg eksisterer bare, siger Fedor.

Den forbandede hund

En lille hund løber rundt i hans baggård. Han gør det klart, at det ikke er hans. Det er en eller anden gadehund, som han forbander langt væk, da den æder kattenes mad.

- Jeg har set nyhederne om, at Rusland måske angriber igen. Jeg kan huske tilbage i 2014, da jeg var ude og hente løg på en mark, da de angreb. Jeg måtte smide mig flere gange på jorden på vej hjem. Der var hele tiden bang bang bang fra alle sider, forklarer han.

Han vil bare gerne have fred. Koste, hvad det koste vil. Hvis Ukraine skal give nogle indrømmelser, så er det også fint. Han kan ikke lide Rusland, men krigen er værre.

- Næsten alle forlod os tilbage i 2014. Ingen har brug for os mere. Vi er her bare.