Ukraines regering ramt af massivt hacker-angreb

Flere hjemmesider tilhørende ukrainske ministerier er fredag ramt af et øjensynligt hackerangreb.

Det skriver flere medier, heriblandt Bloomberg.

Det skal blandt andet dreje sig om udenrigs-, undervisnings- og landbrugsministerierne.

Det ukrainske udenrigsministerium siger selv, at de er blevet udsat for et cyberangreb.

På nogle ministerier er de sædvanlige hjemmesider erstattet af beskeder på polsk, ukrainsk eller russisk.

'Ukrainere! Alle dine personlige data er blevet uploadet til det offentlige netværk. Al data på din computer bliver slettet og vil ikke kunne blive genskabt. Al information om dig er blevet offentlig, frygt og forvent det værste,' lyder beskeden ifølge Bloomberg.

Større uro i Ukraine

En talsmand for udenrigsministeriet oplyser på Twitter, at man arbejder på at genoprette hjemmesiderne.

Det er endnu uvist, hvem der står bag angrebet.

Verdens øjne har i den seneste tid atter været rettet mod Ukraine på grund af store russiske oprustninger nær grænsen til det østlige Ukraine.

Rusland har hævdet, at der var tale om øvelser, men verden har frygtet, at der var tale om optakt til en invasion.

I løbet af ugen har Ruslands præsident, Vladimir Putin, holdt møder med både USA og Nato, men uden at det har medført noget resultat.