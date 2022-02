Ukraines udbryderregioner vil anerkendes som uafhængige af Putin

Separatistlederne i udbryderrepublikker i det østlige Ukraine har bedt Rusland om at anerkende dem som uafhængige.

Det fremgår af erklæringer mandag. Erklæringerne fra de selvudråbte republikker Lugansk og Donetsk er sendt til Ruslands præsident, Vladimir Putin. Separatisterne i de to regioner er støttet af Rusland.

- Jeg beder dig om at anerkende suveræniteten og uafhængigheden af Lugansk Folkerepublik, siger Leonid Pasetjnik, separatistleder i Lugansk.

En lignende appel er lederen i Donetsk kommet med.

Putin siger, at anmodningerne vil blive overvejet. I løbet af mandag vil det blive besluttet, om Rusland vil anerkende dem som uafhængige, tilføjer han.

Hvis Rusland tager det skridt, kan det bane vejen for, at russerne kan sende militære styrker til begge regioner.

For hvis Rusland har anerkendt dem som uafhængige, så kan landet bruge argumentet om, at det griber ind for at hjælpe med at beskytte en allieret mod Ukraine.

Lederne i regionerne hævder, at Ukraine planlægger at angribe dem. Det har Ukraine pure afvist.

Tidligere har et stort flertal i det russiske parlament opfordret Putin til at anerkende de to udbryderregioner som uafhængige. Den opfordring kom parlamentet med i sidste uge.

Putin drøfter mandag anmodningen i det russiske sikkerhedsråd. Her advarer den russiske forsvarsminister om, at Ukraine har planer om at sikre sig magten i de to regioner, som de pro-russiske separatister styrer, ved magt.

Også den tidligere russiske præsident Dmitrij Medvedev giver sit besyv med. Han er formand i sikkerhedsrådet.

Han mener, at den bedste løsning er at anerkende Lugansk og Donetsk som uafhængige. Medvedev siger til Putin, at det er åbenlyst, at Ukraine ikke har brug for regionerne.

Han mener også, at størstedelen af russerne vil støtte anerkendelsen af de to regioner som uafhængige. Ifølge Medvedev bor der omkring 800.000 russiske borgere i de to selvudråbte republikker i Østukraine.