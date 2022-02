Ukraines vilde præsident: Fra komiker til krigshelt

Ukraines præsident Volodimir Zelenskij hyldes for sin ukuelige og frygtløse adfærd og udtalelser i de seneste dages mareridt, som er lidt af en omvæltning fra hans fortid som komiker og skuespiller

Ekstra Bladet

Den ukrainske præsident Volodimir Zelenskij er blevet sit lands - og krigens - ansigt udadtil. Få her et indblik i de store kontraster i hans liv, som er et sjældent set møde mellem fiktion og virkelighed.