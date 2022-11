Ukrainske soldater har afsluttet dansk træning i Storbritannien

Det første hold ukrainske soldater, som er blevet trænet af danske instruktører fra Forsvaret i Storbritannien, er nu færdiguddannet.

Det skriver Forsvaret på sin hjemmeside.

Træningen af de omkring 200 soldater har taget fem uger. De nyuddannede soldater er nu rejst hjem til Ukraine.

- Læringskurven hos ukrainerne har været stejl, og efter fem ugers træning er ukrainerne gået fra at være rekrutter til soldater og har nået et rigtigt fint træningsresultat, siger Michael Frandsen, som er chef for Forsvarets uddannelsesstøtte til Ukraine, i meddelelsen.

De ukrainske rekrutter er blevet trænet i våbenhåndtering, førstehjælp og krigens love.

De har også været i felten. Her har de lært, hvordan man klarer sig i naturen og kæmper og forsvarer sig.

Ifølge TV 2 har Danmark haft 65 instruktører i Storbritannien den seneste måned for at træne ukrainske rekrutter.

Det forløb, som de ukrainske soldater har været igennem på fem uger, svarer ifølge TV 2 til, hvad danske værnepligtige lærer på fire måneder.

- De her soldater har megalange dage og har ofte rande under øjnene, fordi kurset er ekstremt intenst. Så snart der er fem minutters pause, er instruktørerne klar med nye opgaver, siger Michael Frandsen til TV 2.

Men han understreger vigtigheden af ikke at presse de ukrainske rekrutter for hårdt.

Storbritannien står for at koordinere international træning til ukrainere. Sammen med en række andre vestlige lande står Storbritannien for at uddanne en gruppe ukrainske soldater til kamp.

Det danske træningsbidrag består af soldater fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Hjemmeværnet og flere styrelser under Forsvarsministeriet.

Det er forventningen, at man kan træne 10.000 ukrainere på seks måneder. Forsvaret i Danmark forventer at deltage i uddannelsen af et hold ukrainere mere i 2023.

