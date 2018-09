Ulækkert skraldemarked koster danskerne kassen: - Jeg kan simpelthen ikke holde det ud

Det runger under jernbanebroen, da de to politibiler ruller op.

'Ey, ey, ey,' lyder det, mens flokken af romaer skynder sig væk. De flygter til højre og venstre, mens sko, pander og mobiltelefoner bliver liggende tilbage.

Politimændene stopper op. De kan ingenting gøre nu. I stedet sørger de for, at forbipasserende ikke tager de efterladte ting, som romaerne forsøger at sælge. Der hænger en dunst af skrald i luften. Ovenover buldrer S-toget afsted.

Denne scene udspiller sig dagligt på Nørrebro Station. Det ulovlige skraldemarked skaber utryghed ifølge flere borgere, og området svømmer i affald, som kommunen bruger mange penge på at få fjernet.

Politiet kommer og derfor skynder romaerne sig væk. De vil undgå en bøde fo at overtræde vejloven.

Før lå skraldemarkedet længere nede på en grund, hvor der nu er madmarked. Nu er det rykket ind under viadukten, som er svær at passere.

Politiet kommer forbi, når der er ressourcer til det. De bliver og holder vagt, mens skraldet bliver fjernet.

Et værre svineri

En blå varevogn kommer kort efter kørende ind. Ib Larsen er blevet tilkaldt for at rydde op efter de forsvundne romaer. Han hiver en gennemsigtig platiscpose frem og begynder at samle tingene sammen. Han når at fylde 25 poser, før han må give op. Varevognen er fyldt.

- Det er noget værre svineri, og nogen gange er der besørget på tingene, siger Ib Larsen.

Han bruger omkring to timer med sin kollega på at rydde op og køre på genbrugsstationen, hvor tingene sorteres og afbrændes. Det er ikke nær så slemt, som når romaernes lejre skal tømmes, men det er skruen uden ende. Han kommer igen i morgen for at holde området rent.

Der skal sorteres, før det bliver kørt på genbrug.Ib Larsen kommer forbi næsten dagligt.

Det kræver flere timers arbejde at få skraldet ryddet og kørt på genbrugsstation. Her i vognen er der mellem 25 og 30 skraldeposer.

Affald overalt. Det er Københavns Kommunes opgave at holde området rent. Det har de indtil videre brugt 270.000 kroner på. Foto: Ekstra Bladet

Længere nede ad gaden ved Lyngsies Plads holder en pølsevogn. Her sælger Tidjeni Gassa halalpølser til de lokale.

- Jeg er, for at sige det lige ud, træt af dem. Jeg har sagt til dem, at de skal være lidt venlige over for de gamle damer og lade være med at råbe, siger pølsemanden.

Han kan holde øje med dem fra pølsevognen, og han synes ikke, at det er i orden.

- Hvorfor sender man ikke hjemmeværnet ind her? siger han.

Der er ro over stedet nu, men rundt omkring står der romaer og holder øje med, hvornår politiet forsvinder.

Spild af ressourcer

Der går ikke lang tid, så står romaerne der igen. Med tingene spredt ud over fortovet på begge sider.

Føtex lige ved siden af kæmper med problemet hver dag, for mange af deres kunder føler sig generet. Én af dem er Tove Bergstrøm, der bor i kvarteret.

- Jeg kan simpelthen ikke holde det ud, og jeg tager tit andre steder hen for at handle, fordi det er for irriterende at komme forbi, siger hun.

Tove Bergstrøm tager tit et andet supermarked for at undgå det ubehagelige marked.

John Hansen er træt af at skulle gå uden om for at komme til Føtex.

Selvom politiet ofte patruljerer i området, er der gang i salget kort tid efter. De fleste romaer er europæiske statsborgere og bliver behandlet som alle andre af politiet. De kan derfor lovligt blive i landet, selvom de gentagende gange får bøder.

- Vi oplever, at de løber fra deres ting, når vi kommer, men så får de en bøde for at overtræde vejloven. Hvis borgere føler sig utrygge, kan de altid ringe direkte til den lokale betjent fra området, siger lederen af byens lokalpoliti, vicepolitikommisær Jakob Vilner.

I Københavns Kommune er det centerchef i Byens Drift, Anders Melamies, der har ansvaret for at holde byen ren og pæn. Han kalder det for et uautoriseret loppemarked, og han kender alt for godt til problemet med affald.

- Vi bruger mange penge på at holde området rent. Jeg regner med, at det ender op i 350.000 kroner i år, men alternativet er værre. Hvis ikke vi kom, ville det flyde med affald overalt, siger han.

De mange skattekroner er der ikke noget at gøre ved, for det er kommunens ansvar, at området er rent.

Det er skrald, der bliver solgt på markedet, og de fleste ting kan købes for bare 10 kroner, hvis de altså virker.

Kun få sekunder efter, at politiet er kørt væk, er sælgerne tilbage.

Normalt at sælge sine ting

Blandt romaerne er der ikke mange, der vil snakke med Ekstra Bladet. Salica vil dog godt.

- I Rumænien er det normalt at sælge sine ting på gaden og tjene lidt penge på det, siger han, mens han pakker sine ting væk.

Forinden har han lige fået en lille guldmønt i hånden. En forbipasserende har købt et par høretelefoner, der ligger på gaden. Han smiler, prisen er fin. Varerne finder han i baggårde og containere, hvor andre har smidt dem ud.

Salica er fra Rumænien og opholder sig i Danmark i to uger, før han tager hjem til sin kone og børn. Han kan få det dobbelte for sine penge i Rumænien, selvom det er blevet dyre, efter at de er kommet med i EU.

Han har været her siden klokken 7 i morges og tager hjem kl.18. Han har tjent 300 kroner i dag, og dem kan han få det dobbelte for i Rumænien. Han hiver en gammel mobil frem og viser et billede af de fem børn, han har hjemme i Rumænien.

Han er i Danmark i to uger, og så tager han hjem til sin kone og børn i to uger.

